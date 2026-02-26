Valtion alijäämä 14,9 miljardia vuodessa, sopeutuspaine kasvaa

Valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuosina 2027-2030, ilmenee valtiovarainministeriön torstaina julkaisemasta kehysehdotuksesta.
– Luvut ovat järkyttäviä, olen tästä varoitellut. Ehkä nyt lopulta ymmärretään tilanteen vakavuus. Näiden lukujen valossa ensi kaudelle tarvittavan sopeutuksen osalta 10 miljardia vaikuttaa olevan ehdoton minimi, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tiedotteessa.
Kehysehdotuksessa valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan 12,6 miljardia euroa vuonna 2027. Vuonna 2030 alijäämän arvioidaan olevan noin 16,0 miljardia euroa.
Verrattuna kevään 2025 kehyspäätökseen valtiontalouden tasapainoa ovat heikentäneet etenkin verotuloarvioiden ja päästökauppatuloarvion aleneminen. Lisäksi viime kevääseen nähden menotasoa kasvattavat muun muassa palkkauksen tarkistukset sekä valtionvelan korkomenojen ja EU-jäsenmaksujen kasvu.
VM arvioi finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän raportissa, että julkista taloutta pitää sopeuttaa ensi vaalikaudella noin 8–11 miljardia euroa. Tämän arvion alaraja on sopusoinnussa sen kanssa, mitä EU edellyttää Suomelta liiallisen alijäämän menettelyssä vuoteen 2028 saakka.
Ministeriö arvioi, että liiallisen alijäämän menettely ei edellytä Suomelta lisää sopeutuksia tänä tai ensi vuonna.
Hallitus neuvottelee ja sopii julkisen talouden suunnitelmasta 21.–22. huhtikuuta pidettävässä kehysriihessä. Julkisen talouden suunnitelma ja siihen sisältyvä valtiontalouden kehyspäätös tulevat perustumaan huhtikuussa julkaistavaan valtiovarainministeriön päivitettyyn talousennusteeseen. Lopullinen päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa 30. huhtikuuta.
Valtion vuoden 2027 budjetti laaditaan hyväksyttyyn julkisen talouden suunnitelmaan perustuen.