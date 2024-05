Huippudiplomaatin vetoomus: Älkää hylätkö Ukrainaa

Pitkän uran Yhdysvaltojen ulkoministeriössä tehnyt Victoria Nuland tunnetaan vahvana Ukrainan tukijana, joka jo varhaisessa vaiheessa varoitti Vladimir Putinin Venäjän aggressiivisesta politiikasta. Tänä keväänä Nuland, joka viimeiset kolme vuotta toimi poliittisista asioista vastaavana varaulkoministerinä, jätti ulkoasiainhallinnon, ja aloittaa uuden työn Columbian yliopiston diplomatian professorina heinäkuussa.

Laajassa Politicon jäähyväishaastattelussa Nuland arvioi nyt tämänhetkistä maailmantilannetta, ja etenkin yhä aggressiivisempien Venäjän ja Kiinan muodostamaa uhkaa kansainväliselle vakaudelle.

Haastattelussa Nuland vakuuttaa yhä uskovansa Ukrainan voittoon. Putin on jo epäonnistunut tavoitteessaan murskata demokraattinen ja eurooppalainen Ukraina, hän sanoo. Ukrainan voitto edellyttää kuitenkin lännen tuen jatkumista, Nuland toteaa.

– Voiko Ukraina voittaa? Ehdottomasti. Voiko Ukraina sodan jälkeen olla suvereenimpi, taloudellisesti itsenäisempi, vahvempi ja eurooppalaisempi kuin nyt? Ehdottomasti. Ja luulen että näin tulee tapahtumaan.

– Mutta meidän on pysyttävä sen rinnalla. Meidän on pidettävä huoli siitä, että liittolaisemme pysyvät sen rinnalla.

Yhdysvaltojen ja muiden on Nulandin mukaan kiirehdittävä Ukraina-tukeaan. Lännen on toimitettava Ukrainalle pidemmän kantaman aseita, autettava suojelemaan maan kriittistä infrastruktuuria ja energiasektoria sekä panostettava omaan aseteolllisuuteensa, Nuland luettelee.

Yhdysvallat yritti pitkään sitoa Venäjän ja Kiinan osaksi avointa maailmanjärjestystä, mutta Nuland myöntää, ettei Putinin ja Xi Jinpingin todellisia tavoitteita havaittu riittävän ajoissa. Venäjän ja Kiinan suurvaltapoliittisia ambitioita ei ehditty padota, hän sanoo.

Ukrainasta Nuland toteaa maan päättävän itse omista alueistaan ja myönnytyksistään. Hän varoittaa kuitenkin ryhtymästä sinisilmäisiin neuvotteluihin Putinin kanssa esimerkiksi Krimin asemasta.

– Sellaisen sopimuksen jonka he tekevät oman ja laajemman kansainvälisen edun nimissä on oltava sellainen, jota Putin on pakotettu noudattamaan. Emme voi tehdä tätä aina kuuden kuukauden tai kolmen vuoden välein. Sen on on johdettava sopimukseen joka merkitsee Venäjän vetäytymistä.