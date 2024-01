Vladimir Putinin vastaehdokas toimitti kannattajakortit, perui heti ehdokkuutensa

Venäjän yleiskansallisen liiton puheenjohtaja Sergei Baburin toimitti maanantaina Venäjän vaaliviranomaisille presidenttiehdokkaaksi rekisteröitymiseen vaadittavat asiakirjat ja kannattajailmoitukset, kertoo uutissivusto Meduza viitaten Venäjän uutistoimisto TASSiin.

Välittömästi allekirjoitusten jättämisen jälkeen Baburin ilmoitti peruvansa ehdokkuutensa presidentinvaalissa ja kehotti äänestäjiä yhdistymään istuvan presidentin Vladimir Putinin ympärille Venäjän presidentinvaaleissa. Putin on asettunut ehdolle uudelle presidenttikaudelle itsenäisenä ehdokkaana.

Venäjän presidentinvaali järjestetään maaliskuun puolivälissä. Putinin odotetaan voittavan varmasti vastaehdokkaansa, koska Venäjän vaalit eivät ole demokraattiset.

Ehdokkaaksi voi päästä kolmella tapaa. Puolueet, joilla on edustus duumassa tai vähintään kolmanneksella Venäjän alueista, saavat asettaa ehdokkaan suoraan ilman kannatuskortten keruuta.

Muiden rekisteröityjen puolueiden ehdokkaiden on kerättävä 100 000 kannatusilmoitusta. Niitä saa tulla korkeintaan 2 500 aluetta kohden.

Itsenäisten ehdokkaiden on kerättävä taas vähintään 300 000 kannatusilmoitusta. Ilmoituksia saa olla korkeintaan 7500 aluetta kohden. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Keskusvaalilautakunta on rekisteröinyt Putinin lisäksi tähän mennessä kolme muuta presidenttiehdokasta. He ovat liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Leonid Slutski, kommunistipuolueen edustaja ja duuman jäsen Nikolai Kharitonov sekä Uusi kansa -puolueen ehdokas, duuman varapuhemies Vladislav Davankov.

Venäjän mediaa seuraava toimittaja Julia Davis kokosi aiemmin tammikuussa koosteen vastauksista, joita osa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin vastaehdokkaista tai sellaisiksi pyrkivistä on antanut kysymykseen siitä, aikovatko he voittaa.

Kommenttien perusteella edes Kremlin kontrolloimaan näennäiseen niin sanottuun systeemiseen oppositioon kuuluvat ehdokkaat eivät rohkene sanoa suoraan pyrkivänsä haastamaan Putinia.

Systeemisellä oppositiolla tarkoitetaan Kremlin ohjaamaa oppositiota, jonka todellinen tarkoitus on luoda niin maan rajojen sisä- kuin ulkopuolellekin kuvaa jonkinlaisesta toimivasta demokratiasta, vaikka sellaista ei Venäjällä todellisuudessa ole.

Sergey Baburin, the Russian All-People’s Union’s presidential candidate, submitted signatures in support of his candidacy to Russia’s Central Election Commission. Immediately after, he withdrew his candidacy and called on voters to unite around Putin.https://t.co/wDKmdDxdnS

— Meduza in English (@meduza_en) January 30, 2024