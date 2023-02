Vladimir Putinin väitetty naisystävä puhui harvinaisessa puheessa sodasta

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin naisystäväksi väitetty Alina Kabajeva on puhunut sodasta julkisessa esiintymisessään. Newsweekin mukaan puhe oli harvinainen, koska Kabajeva ei esiinny juurikaan julkisuudessa.

Kabajeva, 39, on työskennellyt mediayhtiö National Media Groupin puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Yritys omistaa lähes kaikki Venäjän isoimmat mediat.

Jutun alla oleva video on tiettävästi kuvattu Kabajevan johtaman mediayhtiön vuosijuhlassa, jossa hän ylisti venäläismedian merkitystä sodassa.

– Ihmisemme tarvitsevat tätä menestystä, koska informaatiotyö nykyisissä olosuhteissa, joissa elämme ja taistelemme maamme puolesta, on kuin sodan ase. Se on yhtä tärkeä kuin Kalashnikov-rynnäkkökivääri. Ja sotakirjeenvaihtajat tietävät tämän, hän puhui tilaisuudessa käännöksen mukaan.

Kabajeva on entinen olympiatason rytminen voimistelija. Vuosina 2007-2014 hän edusti valtapuolue Yhtenäistä Venäjää duumassa eli maan parlamentissa.

Venäjällä on huhuttu suhteesta presidenttiin siitä lähtien, kun Vladimir Putin erosi Ludmila–vaimostaan vuonna 2008.

Putin's alleged lover, Alina Kabaeva, said that Russian media is a weapon of war, equal in importance to Kalashnikov rifle. pic.twitter.com/A5ZNrhN5rf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023