LV: Mitä laki määrää polkupyörän kellon soittamisesta?

Laissa on säädetty myös polkupyörän kellon soittamisesta. Asiasta kirjoittaa Länsiväylä.

Kellon soittaminen sisältyy kohtaan, jossa säädetään ääni- ja valomerkkien käytöstä. Lain mukaan äänimerkinantolaite eli kello on ennen kaikkea pakollinen varuste, joka pitäisi löytyä jokaisesta polkupyörästä. Pyörällä ajettaessa on annettava ääni- tai valomerkki taikka muulla tavalla kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeellista.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti korostaa LV:lle, että muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa. Äänimerkki ei saa myöskään kestää pidempään kuin se on tarpeen. Polkupyörän kelloa ei saa myöskään soittaa tarpeettomasti.

Mikäli pyöräilijä ei noudata sääntöä, hänelle voidaan lain mukaan määrätä 40 euron suuruinen liikennevirhemaksu.