Vladimir Putinin väitetään pelkäävän vallankaappausta – Moskovassa mystinen verkkokatkos

Venäjän presidentti Vladimir Putinin väitetään olevan huolissaan vallankaappauksesta, jonka tekisi Venäjän armeija. Taustalla on ex-apulaispuolustusministeri Ruslan Tsalikovin pidätys. Samaan aikaan Moskovan keskustassa mobiili-internetissä on ollut häiriöitä jo viikon ajan ilman virallista selitystä.

– Tsalikovin pidätys viime viikolla oli huipennus pitkäaikaiselle korruptiotutkinnalle. Tutkijoiden mukaan entinen apulaisministeri ja hänen perheensä olivat keränneet yli neljän miljardin ruplan arvoisen omaisuuden, kertoo brittiläinen historioitsija Chris Owen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tsaikov on entisen puolustusministeri Sergei Shoigun ystävä ja liittolainen. Shoigu joutui lähtemään paikaltaan vuonna 2024 useiden korruptiosyytösten ja Ukrainan sodan hoitoon liittyneen kritiikin jälkeen. Shoigulla on pitkä historia Putinin luotettuna, mutta hän on sittemmin ajautunut epäsuosioon.

Moskovassa on 5. maaliskuuta jälkeen koettu mystinen internet-ongelma. Vain joillekin valtion sallimille sivuille on päässyt ja myös metron wifi-verkossa on ollut rajoituksia.

Owen kertoo Kommersant-mediaan viitaten, että paikalliset mobiilioperaattorit ovat kiistäneet ongelmien olevan peräisin heiltä.

– Tämä vaikuttaa tekevän selväksi, että [rajoitukset] on asettanut hallitus, Owen sanoo.

Venäjän hallitus ei ole tunnustanut rajoitusten olemassaoloa tai antanut niille selitystä, ei myöskään sille, miksi verkkoliikennettä on estetty niin pitkään. Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi on joskus ollut satunnaisia rajoituksia, mutta viime aikoina iskuja ei ole ollut.

Owen huomauttaa, että venäläiskanava VChK-OGPUn lähteen mukaan internetin sekä mobiiliverkon rajoitukset liittyisivät Tsalikovin pidätykseen, sillä ne alkoivat keskisessä Moskovassa ja joillain Moskovan alueilla samaan aikaan, kun tutkintatoimet Shoigua ja hänen lähipiiriään kohtaan alkoivat.

Tsalikov yritettiin toimittaa Venäjän turvallisuuspalvelun käyttämään Lefortovon tutkintavankilaan, mikä sai tietojen mukaan aikaan huipulla jonkinlaista sekavaa taistelua. Lopulta Tsalikovia vastaan nostettiin syytteet, mutta hänet asetettiin vain kotiarestiin.

Poimintoja videosisällöistämme

Tsalikovin jälkeen seuraavana vuorossa voi olla ainoastaan Shoigu itse, kanavalla muistutetaan. Hänellä on edelleen huomattavaa vaikutusvaltaa sekä korkeimmissa valtaapitävissä piireissä että turvallisuuspalveluissa ja puolustusministeriössä.

Verkkokatkokset ovat vaikuttaneet etenkin Lubjankassa, jossa sijaitsee FSB:n päämaja, sekä presidentinhallinnon, turvallisuusneuvoston, Moskovan liike-elämän keskuksen, useiden puolustusministeriön ja FSB:n osastojen sekä erityisjoukkojen yksiköiden alueilla. Tällaisille rajoituksille täytyy olla hyvin vakavat syyt, VChK-OGPU spekuloi. Lisäksi kanava toteaa, ettei Putin ole tänä vuonna vieraillut yhdelläkään sotilasjohdon komentopaikalla, vaikka viime vuonna hän teki näitä vierailuita usein.

-Tämä ei ole pelkkä salaliittoteoria, Kreml pelkää aidosti tiettyjä tapahtumia, jotka eivät liity Ukrainaan vaan Venäjän sisäisiin prosesseihin, kanavan lähde uskoo.

– En tiedä, pelkäävätkö he vallankaappausta, salaliittoa tai jotain vastaavaa, mutta jotain vakavaa he selvästi pelkäävät, hän jatkaa.

Toinen lähde yhdistää vierailujen puutteen Putinin kasvavaan väsymykseen sodasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Etulinjassa ei ole edistytty, neuvottelut ovat uuvuttavia ja Putin on viilentynyt sodan suhteen.

Meppi ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok.) kommentoi Owenin X-ketjua. Hänen mukaansa kukaan ei Kremlissä ole enää turvassa.

– Pinna kiristyy Moskovassakin. Kun Putinin lähipiiriin kuulunut Shoigukin joutuu vihdoin vastuuseen teoistaan, alkaa pinna kiristymään Kremlissä, kun kukaan ei enää ole turvassa. Mikä ei nyt vähennä Putinin vainoharhaisuutta. Puhdistukset tulevat jatkumaan, Toveri ennustaa.