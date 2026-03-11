Venäjän sotajohdon puhdistukset jatkuvat, sotabloggaajat innostuivat

Venäjän entinen puolustusministeriön ensimmäinen varaministeri Ruslan Tsalikov on asetettu kotiarestiin laajojen korruptioepäilyjen johdosta. Tapaus on osa Venäjän puolustusministeriössä jo lähes kaksi vuotta jatkunutta puhdistusten aaltoa.

Moskovalainen tuomioistuin määräsi Tsalikovin kotiarestiin 4. maaliskuuta tehdyn pidätyksen jälkeen. Häntä epäillään rikollisjärjestön perustamisesta, rahanpesusta, kavalluksesta ja lahjusten vastaanottamisesta. Syytteitä on yhteensä yli kymmenen, ja pelkästään rikollisjärjestön perustamisesta voi seurata 20 vuoden vankeusrangaistus.

Tsalikov on kiistänyt syyllisyytensä. Tapauksesta kertoo venäläinen riippumaton media Meduza.

Ruslan Tsalikov on liitetty useisiin puolustusministeriön hankintoihin liittyviin rikosvyyhteihin. Kommerstantin mukaan yksi keskeinen tapaus koskee armeijan huoltoyhtiö Voentorgia, joka toimitti sotilaille muun muassa vaatteita ja ruokaa.

Yhtiön johtaja pidätettiin jo elokuussa 2024 epäiltynä siitä, että armeijalle myytiin hygieniatuotteita ylihintaan. Tutkinnan mukaan petosten aiheuttamat vahingot ylittävät kuusi miljardia ruplaa eli 65 miljoonaa euroa. Lisäksi Tsalikovin epäillään ottaneen lahjuksia puolustusteollisuuden yrityksiltä.

Tutkiva media iStories kertoo, että entistä varaministeriä epäillään osallisuudesta tapaukseen, jossa armeijalle toimitettiin viallisia luotiliivejä. Rikoksen päätekijä tuomittiin vuonna 2025 yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen, ja hänen kerrotaan todistaneen Tsalikovia vastaan.

Tsalikovin väitetään vastaanottaneen lahjuksia sekä käteisenä että arvokkaana omaisuutena ja sijoittaneen varojaan laajasti kiinteistöihin.

Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin korruptionvastainen säätiö kertoi jo vuonna 2022, että Tsalikovin neljällä aikuisella lapsella on Moskovassa ja sen lähialueilla kiinteistöomaisuutta noin 1,1 miljardin ruplan arvosta. Tutkiva media Proektin mukaan Tsalikovilla itsellään on Rublevkassa kartano, jonka arvoksi arvioitiin vuonna 2021 noin kolme miljardia ruplaa.

Sergei Shoigun lähipiiri joutui tähtäimeen

Ruslan Tsalikov oli vuosikymmeniä läheinen liittolainen Venäjän pitkäaikaiselle puolustusministerille Sergei Shoigulle. He työskentelivät yhdessä 1990-luvulla hätätilaministeriössä.

Kun Shoigu nimitettiin vuonna 2012 puolustusministeriksi, tuli Tsalikovista ensimmäinen varaministeri. Hän pysyi tehtävässä vuoteen 2024 asti.

Shoigu siirrettiin tuolloin turvallisuusneuvoston sihteeriksi, minkä jälkeen puolustusministeriössä käynnistyi laaja korruptiotutkintojen sarja. Tsalikov on jo neljäs Shoigun entinen varaministeri, jota vastaan on nostettu syytteitä.

Aiemmin muun muassa entinen varaministeri Timur Ivanov tuomittiin korruptiosta 13 vuoden vankeuteen.

Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat Telegram-bloggaajat reagoivat uutiseen Tsalikovin pidätyksestä myönteisesti. Useat niin sanotut Z-bloggaajat ovat arvostelleet häntä puolustusministeriön viestinnästä ja erityisesti siitä, että Ukrainan sotaa koskevia tappioita on kuvattu kiertoilmauksin.

Osa bloggaajista kuitenkin ihmetteli, miksi Tsalikov määrättiin kotiarestiin eikä tutkintavankeuteen. Tapausta pidetään merkkinä siitä, että Sergei Shoigun asema Venäjän valtakoneistossa voi olla aiempaa heikompi.