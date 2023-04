Vladimir Putinin väitetään antaneen potkut useille kenraaleille

Diktaattori Vladimir Putinin väitetään panneen Venäjän sotilasjohtoa jälleen uusiksi.

Asiasta tilannekatsauksessaan kertovan ISW-ajatushautomon mukaan suositun venäläisen sotilasbloggaajan ja toimittajan Juri Kotenokin ylläpitämän Telegram-kanava Voenkor Kontenokin mukaan Putin allekirjoitti viime viikon torstaina määräyksen, jossa Itäisen sotilaspiirin komentaja, kenraalieversti Rustam Muradov vapautettiin tehtävistään. Syynä saattoivat olla Venäjän joukkojen Vuhledarissa aiemmin kärsimät massiiviset tappiot. Venäjän joukkoja Ukrainassa ainakin viime vuoden keväällä tiettävästi komentanut kenraali Aleksander Dvornikov ja läntisen sotilaspiirin entinen komentaja Aleksander Zhuravljov olisi puolestaan väitetysti pakotettu eläkkeelle samassa yhteydessä.

Kremlin kerrotaan nyt luottavan siihen, että laskuvarjojoukkojen komentaja, kenraalieversti Mihail Teplinski saa aikaan tuloksia rintamalla.

Teplinskin tapaus on mielenkiintoinen. Hänet nimitettiin laskuvarjojoukkojen komentajaksi kenraalieversti Andrei Serdjukovin tilalle viime vuoden kesäkuussa. Serdjukovin on arvioitu saaneen kenkää laskuvarjojoukkojen Ukrainassa kokemien valtavien tappioiden vuoksi. Teplinski taas sai mediatietojen mukaan potkut tammikuussa heti sen jälkeen, kun Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen komento siirtyi yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimoville. Teplinskin sanottiin kadonneen tämän jälkeen. Kenraalin on kerrottu riitautuneen Gerasimovin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

Kenraali palasi kuitenkin yllättäen parrasvaloihin Vladimir Putinin väitetyn Ukrainan vierailun aikana pari viikkoa sitten. Putin kätteli Kremlin julkaisemalla videolla Teplinskin ja Hersonin aluetta miehittävien venäläisten joukkojen komentajan, kenraalieversti Oleg Makarevitshin.

Kremlin on kerrottu jo aiemmin erottaneen Venäjän Tyynenmeren laivaston komentaja, amiraali Sergei Avakjantsin. Virallisesti amiraali jäi eläkkeelle, ja jotkut asiantuntijat ovatkin toppuutelleet väitteitä potkuista. Ero tehtävistä osui kuitenkin samaan aikaan suuren Tyynenmeren laivaston harjoituksen kanssa.