Yllätys Vladimir Putinin vierailulla: Tapasi potkut aiemmin saaneen kenraalin

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin on kerrottu käyneen Ukrainassa Venäjän miehittämillä alueilla.

Venäjän valtion omistaman RIA Novostin mukaan Putin vieraili Hersonin alueella taistelevien miehitysjoukkojen päämajassa ja tapasi laskuvarjojoukkojen komentaja, kenraalieversti Mihail Teplinskin ja kaikkien alueen joukkojen komentajan, kenraalieversti Oleg Makarevitshin.

Kremliä tiiviisti seuraavat ovat kiinnitäneet huomiota Teplinskin mainintaan.

Teplinski nimitettiin Venäjän laskuvarjojoukkojen komentajaksi kenraalieversti Andrei Serdjukovin tilalle viime vuoden kesäkuussa. Serdjukov sai todennäköisesti lähteä laskuvarjojoukkojen häkellyttävien tappioiden takia. Teplinskin taas kerrottiin saaneen potkut tehtävästään tämän vuoden tammikuussa vain päivä sen jälkeen, kun Venäjän joukot Ukrainassa oli pantu yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin komentoon. Kenraalin on luonnehdittu suorastaan ”kadonneen rintamalta” tämän jälkeen.

Teplinskin väitettiin jopa riitautuneen Gerasimovin kanssa laskuvarjojoukkojen käytöstä sodassa. Financial Times kertoi helmikuussa Teplinskin olevan eräs niistä venäläiskenraaleista, jotka jakavat Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin inhon Gerasimovia ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigua kohtaan.

Viimeistään näkyvä tapaaminen Vladimir Putinin kanssa kertoo kuitenkin mahdollisesti paljon kenraalin asemasta. Teplinskin paluusta kielii myös ajatushautomo ISW:n tuore raportti. ISW:n mukaan Teplinski on nimitetty takaisin entiseen tehtäväänsä, koska Venäjän puolustusministeriö haluaa käyttää laskuvarjojoukkoja Bahmutissa ja tehdä entistä läheisempää yhteistyötä Wagnerin kanssa alueen valtaamiseksi.

Teplinskin nostaminen parrasvaloihin ja väitteet puolustuministeriön ja Wagnerin yhteistyön tiivistämisestä voivat kieliä yrityksistä korjata Venäjän sotilasjohdon välisiä riitoja.

