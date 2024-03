Vladimir Putinin uusi suunnitelma: Ukrainan suurkaupunki vaarassa

Kremlin väitetään suunnittelevan uutta suurhyökkäystä Harkovan alueelle. Venäläisjoukot etenivät alueelle keväällä 2022, mutta Harkovan kaupunkia ei koskaan vallattu.

Ukrainan joukot työnsivät venäläiset pois sen läheltä ensimmäisen sotavuoden aikana lukuun ottamatta pientä kaistaletta alueen itäosissa.

Itsenäinen venäläismedia Verstka väittää Kreml-lähteisiinsä vedoten, että Venäjän johdossa on pohdittu 300 000 uuden sotilaan värväämistä. Tarkoituksena olisi saartaa Harkova ”sivistyneellä” tavalla, joka ei johtaisi kaupungin tuhoutumiseen Mariupolin lailla.

Presidentti Vladimir Putinin uskotaan ajattelevan, että ”erityissotilasoperaatio” voitaisiin lopettaa vaiheittain Harkovan valtaamisen jälkeen. Kalifornian yliopiston apulaisprofessori Edward Walker arvioi, että operaatio voisi alkaa mahdollisesti jo kesällä.

– En usko, että tämä on mahdollista ilman suurta verilöylyä ja ilman Mariupolissa nähtyä siviliuhrien ja vaurioiden määrää, Walker kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa tämä viittaisi siihen, että Putin halua vallata Venäjään pakkoliitettyjen alueiden suojaksi puskurivyöhykkeen. Venäjän valtionmediassa on samalla kovennettu retoriikkaa ja puhuttu ukrainalaiskaupunkien tuhoamisesta.

Rossija 1 -kanavan keskustelussa heitettiin hiljattain ilmaan ajatus, että Harkovan asukkaille voisi antaa 48 tuntia evakuoida kaupunki ennen sen ”muuttamista pölyksi”.

I’m afraid this is starting to look more likely than not (a RU effort to seize Kharkiv, sooner or later, and maybe this summer). There is no way this happens IMO (including if unsuccessful) w/o a major bloodbath and Mariupol scale civilian casualties/damage. https://t.co/CGyUXXxhdQ

"48 hours to evacuate and turn into dust": Russian propagandists propose to "wipe Kharkiv out".

Not so long ago, their fellow liar Mardan claimed that Russia would not hit Kharkiv en masse because it considers it a "Russian city."

And yet Ukraine is the terrorist to them. pic.twitter.com/DOP4QsHp53

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 26, 2024