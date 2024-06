Vladimir Putinin turvatoimia yhä kiristetty

Venäjän turvallisuuspalvelu on tehostanut presidentti Vladimir Putinin suojatoimia entisestään, ilmenee riippumattoman, Alankomaista käsin toimivan The Moscow Timesin selvityksestä.

Julkisesti Kreml on ilmaissut, että Putinin turvatoimien kiristämiselle ei ole ilmennyt tarvetta. The Moscow Timesin lähteiden mukaan turvatoimia on kuitenkin kiristetty merkittävästi viime kuukausina.

Muun muassa Putinin jokainen ateria tarkastetaan erikseen laboratoriossa myrkkyjen varalta. Presidentin matkustaessa mukana kulkee liikkuva laboratorio.

Putinilla on matkoilla mukana kokin lisäksi omat elintarvikkeet, joista presidentin ateriat valmistetaan. Silti jokainen annos testataan kenttälaboratoriossa myrkkyjen varalta.

Myös julkisissa esiintymisissä suojatoimia on kiristetty.

– Kreml ottaa Vladimir Putinin suojaamisen hyvin vakavasti. Häntä suojaa kokonainen armeija näkyviä ja näkymättömiä vartijoita, venäläinen virkamieslähde kommentoi lehdelle.

Turvamiesten lisäksi Putinin kerrotaan käyttävän vaatteiden alle piilotettuja luotiliivejä esiintymisissä.

Brittiläinen turvallisuusalan asiantuntija Jade Miller kertoo, että toukokuun yhdeksäntenä päivänä järjestetyssä voitonpäivän paraatissa Putin näytti videomateriaalin perusteella paikoin kärsivän luotiliivien painon aiheuttamasta epämukavuuden tunteesta.

Lisäksi Putin pyrki selkeästi peittelemään vaatteillaan luotiliivejä, vaikka yksittäisinä hetkinä ne olivat Millerin mukaan osittain näkyvillä.

– Asiantuntijalausuntonani sanon, että Putin käytti jonkinlaista ballistista suojaa osallistuessaan paraatiin, Miller sanoo.

Ruoan testaaminen, luotiliivit ja muut turvatoimet ovat The Moscow Timesin mukaan lähtöisin turvallisuuspalvelun suosituksista. Putinin kerrotaan seuraavan niitä tarkasti.