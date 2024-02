Vladimir Putinin tiedottajalta kysyttiin Aleksei Navalnyin kuolemasta: Ei vaadi erityistoimia Kremliltä

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi niukkasanaisesti tietoja vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kuolemasta.

Peskov totesi propagandisti Pavel Zarubinin jakamalla videolla, että ”meidän tietojemme mukaan Venäjän vankilaviranomaiset selvittävät kaikkien sääntöjen puitteissa”, mitä Navalnyille tapahtui.

– Mitään erityismääräyksiä [Kremliltä] ei tarvita, Peskov jatkoi.

Tiedottajan mukaan asiasta on kerrottu Vladimir Putinille.

Venäjän viranomaiset tiedottivat Navalnyin kuolemasta tänään iltapäivällä. Poliittista tuomiota rangaistussiirtolassa istuneen Navalnyin kerrotaan sairastuneen äkisti ja menehtyneen.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov: "As far as we know, in accordance with all the existing rules the Federal Penitentiary Service is checking and establishing" what happened to Navalny. "No special orders [from the Kremlin] are required." pic.twitter.com/5Cpc9flCza

— max seddon (@maxseddon) February 16, 2024