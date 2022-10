Vladimir Putinin superjahti ajoi pimeänä Pietariin

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Kosatkaksi (suom. miekkavalas) nimetty ja aiemmin Graceful-nimellä tunnettu superjahti on ilmestynyt Pietariin.

Asiasta kertoo laivastoasiantuntija H.I Sutton kotisivuillaan julkaisemassaan artikkelissa. Suttonin mukaan alus kulki ”pimeänä” eli sen sijainnin ilmoittama AIS-transponderi oli pois päältä. Tiedot perustuvat analyysiin satelliittikuvista.

Alus havaittiin edellisen kerran syyskuun lopussa Viron edustalla. Kaliningradista lähteneen aluksen uumoiltiin jo tuolloin olevan matkalla Pietariin.

Putinin jahti lähti Forbesin mukaan Saksan Hampurista helmikuun 7. päivänä, eli 17 päivää ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan.

H.I Suttonin mukaan Pietarin alueen Lomonosoviin on mitä ilmeisimmin valmisteltu superjahdeille tarkoitettu paikka Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Sutton pitää mahdollisena, että tarkoituksena on nimenomaisesti järjestää turvasatama presidentti Putinin jahdille ja muille pakotteita välttelevien venäläisoligarkkien aluksille.

Googlen aiemmassa tämän vuoden satelliittikuvassa (alla) näkyy paikalla Kosatkaa pienempi superjahti ja rivi ajoneuvoja. Laituri sijaitsee lähellä Venäjän sotilassatamaa.

Venäjän presidentillä on tiettävästi Kosatkan lisäksi käytössään useita muitakin luksusjahteja. Niihin kuuluvat muun muassa noin 500 miljoonan euron arvoiseksi arvioitu Šeherazade ja 20 miljoonan euron arvoinen Olympia. Sekä Olympia että Kosatka ovat olleet kesäkuusta lähtien Yhdysvaltain pakotelistalla.

Šeherazaden omistaa paperilla venäläismiljardööri Eduard Hudainatatov. Vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön selvityksen mukaan alus on kuitenkin todellisuudessa presidentti Putinin.