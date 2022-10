Vladimir Putinin luksusjahti ilmestyi Viron rannikolle

Venäjän presidentti Vladimir Putinin hulppea luksusjahti on havaittu Viron rannikolla, kertoo Forbes.

Putinin 81-metrinen ja noin 129 miljoonan euron arvoinen alus seilasi Saarenmaan edustalla. TheYachtPhoto.comin valokuvaaja Carl Grollin 25. syyskuuta ottamien kuvien mukaan laivaa saattoi aseistettu Venäjän rannikkovartioston alus.

Luksusjahdin transponderi on ollut pois päältä 30. elokuuta alkaen, mutta tiettävästi se oli matkalla Kaliningradista Pietariin.

Alus on kuvien perusteella myös vaihtanut nimensä. Aiemmin se käytti nimeä Graceful, mutta nyt laiva on nimetty Kosatkaksi eli suomeksi tappajavalaaksi.

Venäjälle rekisteröidyssä laivassa on muun muassa sisäuima-allas, joka voidaan muuntaa teatterilavaksi ja tanssilattiaksi. Aluksessa on myös helikopterikenttä ja sviittejä jopa 12 vieraalle.

