Vladimir Putinin seuraajaksi uskotulla miehellä huhutaan olevan tehtävä Kurskissa

Venäjän presidentti Vladimir Putin vaati maanantaina turvallisuustiiminsä kanssa pidetyssä televisioidussa tapaamisessa Ukrainan joukkojen ajamista ulos Kurskin alueelta, jossa Ukraina jatkaa hyökkäystä toista viikkoa.

Välittömästi tämän jälkeen Venäjän sotatoimia kannattavat Telegram-kanavat raportoivat, että tehtävä Ukrainan joukkojen työntämiseksi takaisin rajan yli on annettu presidentin avustajalle Aleksei Djuminille, joka on ollut virassaan vasta kolme kuukautta. Asiasta kirjoittaa Meduza.

Aleksei Djumin on yksi Putinin entisistä henkivartijoista. Viimeisen vuosikymmenen aikana hän on toiminut Venäjän apulaispuolustusministerinä, Venäjän Tulan alueen kuvernöörinä ja tämän vuoden toukokuusta lähtien presidentin avustajana.

Pari päivää sitten Venäjä-myönteiset Telegram-kanavat alkoivat raportoida, että Djuminille olisi annettu tehtäväksi ratkaista meneillään oleva ”operatiivinen kriisi” Kurskin alueella, jossa Ukrainan kerrotaan ottaneen haltuunsa kymmeniä asutusalueita.

Meduzan mukaan esimerkiksi sotaa edistävä kanava Rybar kutsui Djuminia ”korkeaksi virkamieheksi, jolla on täydet valtuudet”. Venäjän valtion tiedotusvälineiden sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Sladkov väitti, että entinen henkivartija oli nimitetty ”pohjoisen rintaman komentajaksi”. Kurskin aluetta edustava duuman edustaja Nikolai Ivanov kutsui Djuminia ”terrorismin vastaisen operaation valvojaksi”.

Meduza muistuttaa, että viralliset lähteet eivät ole vahvistaneet, että Putin olisi asettanut Djuminin johtamaan Venäjän puolustusta Kurskissa.

Djuminin kasvavasta vaikutusvallasta on raportoitu säännöllisesti eri Telegram-kanavilla ja häntä on kutsuttu muun muassa Venäjän ”varjopuolustusministeriksi”. Häntä on uskottu jopa Putinin seuraajaksi.

– Venäjän ”terrorismin vastaista operaatiota” Kurskin alueella johtaa FSB. Lisäksi on mahdollista, että Djumin siviilivirkamiehenä auttaa virastoa, Meduza kirjoittaa.