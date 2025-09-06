Vladimir Putinin puheissa tapahtui selvä muutos

Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheissa on tapahtunut viime aikoina selvä muutos. Ukrainaan hyökännyt maa väittää haluavansa rauhaa, mutta vain omilla ehdoillaan. Tinkimättömän linjan takana on BBC:n mukaan useita syitä.

– Jos sinne ilmestyy joitakin joukkoja, etenkin nyt, kun taistelut jatkuvat, lähdemme siitä oletuksesta, että nämä ovat laillisia tuhon kohteita, Putin uhosi Venäjän kaukoidässä maan virkakunnalle ja liike-elämän kermalle pitämässään puheessa.

Tällä presidentti viittaa lännen kaavailemiin turvatakuisiin Ukrainalle, joihin kuuluisi mahdollisesti myös rauhanturvajoukkoja. Hän kertoi lisäksi olevansa valmis tapaamaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin – mutta vain Venäjällä.

– Paras paikka tähän on Venäjän pääkaupunki, sankarikaupunki Moskova, Putin sanoi.

BBC:n mukaan tähän tiivistyy Venäjän julkilausuttu linja tällä hetkellä. Putin väittää puhuvansa rauhan puolesta, mutta vain jos se toteutetaan tismalleen hänen ehdoillaan.

Britannian yleisradioyhtiö analysoi, että tähän linjaan on syynä ensinnäkin se, että Venäjä uskoo sotilaallisen aloitekyvyn Ukrainassa olevan nyt heillä. Toiseksi venäläiset uskovat, että heillä on edelleen vaikutusvaltaisia ystäviä maailmalla. Tästä osoituksena Vladimir Putin nähtiin tällä viikolla Pekingissä muun muassa Kiinan ja Pohjois-Korean johtajien kanssa.

Kolmas syy on Yhdysvallat. Maan presidentti Donald Trump on uhannut valtavilla sanktioilla, jos Venäjä ei tee rauhaa. Trump ei kuitenkaan ole toteuttanut uhkauksiaan. Venäjä on saanut näytelmästä itsevarmuutta.

Näistä syistä BBC:n mukaan ei ole nähtävissä lähitulevaisuudessa loppua Venäjän tinkimättömälle linjalle.