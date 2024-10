Vladimir Putinin mukaan nimetty erikoisjoukkojen yliopisto liekehtii Venäjällä

Ukraina on mahdollisesti tehnyt ensimmäisen lennokki-iskunsa Venäjän Tshetsheniaan.

Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen perusteella kohteena oli Gümseen pystytetty Venäjän erikoisjoukkojen yliopisto. Se on nimetty diktaattori Vladimir Putinin mukaan.

Gümse sijaitsee yli 850 kilometrin päässä Ukrainan alueelta. Iskussa käytettyjen lennokkien lentomatka on mennyt käytännössä kokonaisuudessaan Venäjän alueen yli.

Koulutuskeskus on ollut runsaasti esille tshetsheenijohtaja Ramzan Kadyrovin propagandassa. Se on tiettävästi toiminut myös värväys- ja koulutuspaikkana Ukrainan rintamalle lähetettäville joukoille.

Kadyrov on väittänyt, ettei iskusta koitunut henkilövahinkoja. Tietoja ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa. Kuvien perusteella tukikohdassa on ollut iskun jälkeen tulipaloja.

Ramzan Kadyrov says a UAV struck the Spetsnaz University in Gudermes. https://t.co/FHlEmAEs3n https://t.co/UA7dTZMUdf https://t.co/FhtwtUQ7w3 pic.twitter.com/kUIJGI2bZM

Ukraine drone hits Kadyrov's "Spetsnaz Uni" in Gudermes.

Quite a way from Ukraine https://t.co/RF5dQ8TEui

— Anton Barbashin (@ABarbashin) October 29, 2024