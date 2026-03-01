Vladimir Putinin mukaan kyseessä oli ”kyyninen murha”

Ensimmäisissä virallisissa kommenteissaan Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin tekemien iskujen ja niitä seuranneiden vastaiskujen jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut ajatollah Ali Khamenein tappamista ”kyyniseksi murhaksi”, uutisoi CNN.

Venäjän johtaja kuvaili Khamenein kuolemaa sunnuntaina murhaksi, joka rikkoi ”kaikkia ihmismoraalin ja kansainvälisen oikeuden normeja”.

Putin sanoi, että Khamenei muistettaisiin Venäjällä erinomaisena valtiomiehenä.

Maat ovat olleet pitkään liittolaisia. Iran on antanut Venäjälle sotilaallista tukea, mukaan lukien drooneja ja ballistisia ohjuksia sekä auttanut Moskovaa rakentamaan droonien tuotantolaitoksen.

Venäjän ulkoministeriö tuomitsi lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin kutsuen niitä ”piittaamattomaksi askeleeksi” ja ”provosoimattomaksi aseelliseksi hyökkäykseksi”.