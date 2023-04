Vladimir Putinin lipsautus sensuroitiin videolta – väitetty vierailu Ukrainaan tapahtui jo aiemmin

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin on kerrottu vierailleen yllättäen Venäjän miehittämällä Hersonin alueella Ukrainassa. Vierailun tarkkaa ajankohtaa ei ole kerrottu, mutta sen annettiin ymmärtää tapahtuneen nyt. Todellisuus on kuitenkin itsenäisen venäläismedia Agentstvon mukaan toinen.

Agentstvo kertoo Telegramissa, että Kreml julkaisi vierailusta tänään aamulla ensin videon, jolla Vladimir Putin luovuttaa venäläisjoukoille mukanaan tuomansa ikonin ja toteaa samalla ”pääsiäisen tulevan pian”.

Venäjän medioiden mukaan Putin osallistui pääsiäistilaisuuteen Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa huhtikuun 15. ja 16. päivän välisenä yönä. Kommentin perusteella matka Ukrainaan olisi siis tapahtunut jo viime viikolla ennen tätä. Kremlin pyrkimyksenä on kuitenkin mitä ilmeisimmin ollut esittää, että vierailu Ukrainaan tehtiin nyt.

Venäläismedia huomauttaa, että video korvattiin nopeasti Kremlin sivuilla editoidulla versiolla, jossa lausetta ei enää kuulu kokonaan. Alkuperäinen video katosi myös Venäjän presidentinhallinnon Telegram-kanavalta ja tilalle tuli muunneltu versio.

Kreml on lisäksi tiedottanut, ettei väitettyä vierailua valmisteltu etukäteen. Tämä on luonnollisesti hyvin epätodennäköistä. Venäjän diktaattorin on kerrottu käyneen koronapandemian aikana yhä vainoharhaisemmaksi ja hänen matkoistaan ja vierailuistaan on tullut tarkasti suunniteltua teatteria. Venäjän mediassa on esimerkiksi näytetty runsaasti materiaalia presidentistä tapaamassa muka spontaanisti tavallisia ihmisiä, joiden uskotaan olevan todellisuudessa Putinin henkivartijoita.

Russian news outlet Agentstvo noticed that in one of the videos of Putin's "today's" trip to the occupied territories of Ukraine, he said: "There's Easter coming up, isn't it?" which was muted in later versions. So whoever visited Ukraine, most likely did it last week, not today. pic.twitter.com/kuyR6veO2p

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) April 18, 2023