Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat elokuussa Alaskassa. Uusi tapaaminen on suunnitteilla lähiaikoina Budapestissa. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Vladimir Putinin lähettiläältä ehdotus Elon Muskille: Alaskasta tunneli Venäjälle

  • Julkaistu 17.10.2025 | 16:17
  • Päivitetty 17.10.2025 | 17:00
  • Venäjä, Yhdysvallat
Tunneli olisi kaksi kertaa Kanaalitunnelia pidempi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän presidentin Vladimir Putinin erikoislähettiläs on kehottanut liikemiesmiljardööri Elon Muskia rakentamaan merenalaisen tunnelin, joka yhdistäisi Venäjän Alaskaan, kirjoittaa Financial Times.

– Kuvittele, että yhdistäisit Yhdysvallat ja Venäjän, Amerikan ja Afro-Euraasian Putin-Trump-tunnelilla – 70 mailin pituisella yhteydellä, joka symboloi yhtenäisyyttä, kirjoitti Venäjän valtion sijoitusrahaston toimitusjohtaja ja sijoitusten erityislähettiläs Kirill Dmitriev viestipalvelu X:ssä.

Hän väitti, että Muskin Boring Companyn teknologian avulla projektin kustannuksia voitaisiin laskea yli 65 miljardista dollarista (noin 55 miljardia euroa) alle 8 miljardiin dollariin (noin 7 miljardia euroa).

110 kilometrin pituinen yhteys olisi yli kaksinkertainen Isosta-Britanniasta Ranskaan kulkevan Kanaalitunnelin pituuteen verrattuna, joka on 51,5 kilometriä pitkä.

– Unelma Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä yhteydestä Beringinsalmen kautta heijastaa kestävää visiota – vuoden 1904 Siperia-Alaska-rautatiestä Venäjän vuoden 2007 suunnitelmaan, Dmitriev kirjoitti.

Presidentti Donald Trump ja presidentti Putin kävivät torstaina puhelinkeskustelun, joka oli ensimmäinen Alaskan elokuisen tapaamisen jälkeen.

Putin ja Trump sopivat puhelussa tapaavansa uudelleen muutaman viikon kuluttua Unkarin pääkaupungissa Budapestissa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen kauppa oli viime vuonna vain 3,5 miljardia dollaria (3 miljardia euroa). Erikoislähettiläs Dmitriev on väittänyt, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat menettäneet 342 miljardia dollaria (noin 292 miljardia euroa) vetäytyessään Venäjältä ja ehdottanut, että ne voisivat korvata sieltä lähteneet eurooppalaiset monikansalliset yritykset.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)