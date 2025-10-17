Vladimir Putinin lähettiläältä ehdotus Elon Muskille: Alaskasta tunneli Venäjälle

Venäjän presidentin Vladimir Putinin erikoislähettiläs on kehottanut liikemiesmiljardööri Elon Muskia rakentamaan merenalaisen tunnelin, joka yhdistäisi Venäjän Alaskaan, kirjoittaa Financial Times.

– Kuvittele, että yhdistäisit Yhdysvallat ja Venäjän, Amerikan ja Afro-Euraasian Putin-Trump-tunnelilla – 70 mailin pituisella yhteydellä, joka symboloi yhtenäisyyttä, kirjoitti Venäjän valtion sijoitusrahaston toimitusjohtaja ja sijoitusten erityislähettiläs Kirill Dmitriev viestipalvelu X:ssä.

Hän väitti, että Muskin Boring Companyn teknologian avulla projektin kustannuksia voitaisiin laskea yli 65 miljardista dollarista (noin 55 miljardia euroa) alle 8 miljardiin dollariin (noin 7 miljardia euroa).

110 kilometrin pituinen yhteys olisi yli kaksinkertainen Isosta-Britanniasta Ranskaan kulkevan Kanaalitunnelin pituuteen verrattuna, joka on 51,5 kilometriä pitkä.

– Unelma Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä yhteydestä Beringinsalmen kautta heijastaa kestävää visiota – vuoden 1904 Siperia-Alaska-rautatiestä Venäjän vuoden 2007 suunnitelmaan, Dmitriev kirjoitti.

Presidentti Donald Trump ja presidentti Putin kävivät torstaina puhelinkeskustelun, joka oli ensimmäinen Alaskan elokuisen tapaamisen jälkeen.

Putin ja Trump sopivat puhelussa tapaavansa uudelleen muutaman viikon kuluttua Unkarin pääkaupungissa Budapestissa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen kauppa oli viime vuonna vain 3,5 miljardia dollaria (3 miljardia euroa). Erikoislähettiläs Dmitriev on väittänyt, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat menettäneet 342 miljardia dollaria (noin 292 miljardia euroa) vetäytyessään Venäjältä ja ehdottanut, että ne voisivat korvata sieltä lähteneet eurooppalaiset monikansalliset yritykset.