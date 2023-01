Vladimir Putinin huvilan lähelle tuotiin Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmä

Venäläinen Agentstvo uutisoi Telegramissa, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Valdain huvilan lähelle on tuotu Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmä. Venäläismedia on julkaissut paikallisen asukkaan ottaman kuvan Pantsirista.

Asiasta tässä kertovan Meduzan mukaan asejärjestelmä ilmestyi Jastsherovon kylään muutaman kilometrin päähän presidentin residenssistä.

Pantsirin sijoittamiselle alueelle on vaikea keksiä muuta selitystä kuin Putinin huvilan suojeleminen. Lähellä ei ole minkäänlaista kriittistä infrastruktuuria, tärkeitä tehtaita, sotilaskohteita tai muuta strategisesti merkittävää.

Venäläismedian lähteiden mukaan Pantsir on jatkuvassa taisteluvalmiudessa.

Mediassa kiersi viime viikolla kuvia hallintorakennusten katoille Moskovassa sijoitetuista ilmatorjuntajärjestelmistä. Venäjän median mukaan myös noin kymmenen kilometrin päässä Vladimir Putinin Novo-Ogarjovon datsasta sijaitsevaan kylään on tuotu ilmapuolustusjärjestelmä.

#Russia A missile system designed to intercept aircraft and incoming missiles appears to have been deployed near the Valdai residence of Putin. This was reported by Agentstvo. Previously, it was erected on top of several defence and administrative buildings in downtown Moscow. pic.twitter.com/nkOjgehsZY

