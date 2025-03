Vladimir Putinin erikoinen suunnitelma paljastui – ”Kyse on pakkomielteestä”

Kremlin kerrotaan suunnittelevan mullistusta Venäjän parlamentin alahuoneeseen eli duumaan. Asiasta Telegramissa kertoneen toimittaja Farida Rustamovan lähteiden mukaan tavoitteena on saada duumaan noin sata Ukrainan sodan veteraania syksyn 2026 vaalissa. Duumassa on 450 kansanedustajaa. Joka kolmannen edustajan tilalle tulisi siis Ukrainassa palvellut ex-sotilas.

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin hallinto on pyrkinyt nostamaan sotaveteraaneja yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisiin asemiin jo jonkin aikaa. Tämän edistämiseksi on jopa luotu virallinen ohjelma. Putinin lanseeraamassa ”Sankareiden aika” -hankkeessa sodassa palvelleita on yritetty saada pikavauhtia niin Moskovan keskushallintoon kuin alueidenkin hallintoihin ja jopa valtion yrityksiin. Tulokset ovat tiettävästi olleet tähän tullessa laihoja.

Suunnitelmien tavoitteena on mitä ilmeisimmin lisätä asepalveluksen suosiota ja asevoimien statusta kiivaasti viime vuosina militarisoidussa venäläisyhteiskunnassa. Monien asiantuntijoiden mukaan Putin haluaa myös kasvattaa Venäjälle uutta kansallismielistä ja sotilastaustaista eliittiä. Eräs syy Kremlin pyrkimyksille voi arvioiden mukaan olla myös pelko siitä, että veteraanit voisivat horjuttaa Kremlin valtaa ja yhteiskunnan vakautta, jos Ukrainaan saadaan rauha ja joukkojen paluu kotiin alkaa. Sotilaiden sitouttaminen hallintoon ja ruohonjuuritason veteraaniliikkeiden synnyn estäminen on saatettu nähdä Kremlissä keinona estää tällainen ennalta.

Kulissi Vladimir Putinille?

Meduzan haastattelema asiantuntija ei usko Kremlin suunnitelman duuman myllertämisestä toimivan kovinkaan hyvin. Kremlin ehdokkaiksi puskemat veteraanit menestyivät varsin kehnosti esimerkiksi viime vuoden aluehallintojen vaaleissa.

Asiaan perehtynyt venäläistoimittaja ja Venäjän politiikan asiantuntija Andrei Pertsev laskee, ettei sotilaista myöskään tarvitse tehdä poliitikkoja, kun sama toimii toisin päin. Venäjä rakentaa jo tulevaisuuden poliittista eliittiä lähettämällä lupaavina pidettyjä poliitikkoja lyhyille rintamapalveluskeikoille turvallisiin kohteisiin.

Tästä huolimatta suunnitelmaa duumassa saatetaan edistää. Pertsevin mukaan duuman uusi ”veteraaniluokka” saatetaan lopulta luoda eräänlaisena esityksenä Vladimir Putinille. Hän luonnehtii sitä ”omaksi pikku maailmaksi” Venäjän diktaattorille.

Duuman veteraanihankkeen takana onkin asiantuntijan mukaan lähinnä Putinin henkilökohtainen pakkomielle ja virheellinen käsitys venäläisten prioriteeteista.

– Hän selvästikin kuvittelee, että koko maa elää tässä [sodassa] mukana ja on aivan kiinni siinä – vaikka todellisuudessa kyse on hänen ympärilleen rakennetusta kulissista, Pertsev sanoo.