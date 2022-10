Vladimir Putinilta loppuivat vaihtoehdot – USA:n kenraalin mukaan edes ydinase ei enää riittäisi

Eläkkeellä olevan Yhdysvaltain armeijan kenraalin ja keskustiedustelupalvelu CIA:n entisen johtajan David Petraeusin mukaan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan asetelma on viime viikkojen aikana olennaisesti muuttunut.

– Tilanne on Venäjän joukkojen kannalta ehdottoman katastrofaalinen ja nähdäkseni myös sellainen, että sitä ei voi enää muuksi muuttaa, Petraeus sanoi Puolassa järjestetyssä Warsaw Security Forum -konferenssissa, jota Verkkouutiset seurasi paikan päällä.

– Sodan alusta alkaen Ukraina on onnistunut tavattoman paljon Venäjää paremmin joukkojen rekrytoinnissa, kouluttamisessa, varustamisessa, organisoinnissa ja vahvistusten hyödyntämisessä, hän arvioi.

Yhdysvallat on hänen mukaansa tukenut Ukrainaa muun muassa toimittamalla aseita ja ampumatarvikkeita tähän mennessä jo lähes 17 miljardin dollarin arvosta. Myös useiden muiden Naton jäsen- ja kumppanimaiden Ukrainalle antamaa apua hän luonnehtii merkittäväksi.

– Tämä on mahdollistanut sen, että Ukraina on onnistunut mobilisaatiossaan olennaisesti Venäjää paremmin, eikä tässä vaiheessa ole enää yhtään mitään, mitä Venäjä voisi tehdä kääntääkseen tilanteen omaksi edukseen. Tosiasia on, että maalla, joka on kooltaan alle kolmanneksen Venäjästä, on nyt erittäin paljon paremmat ja kyvykkäämmät asevoimat, ja siksi se on kyennyt valtaamaan takaisin Venäjän miehittämiä alueitaan tasaista tahtia, hän toteaa.

Ydiniskukaan ei riittäisi

Venäjän presidentti Vladimir Putinilla ei ole Petraeusin mielestä muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua siihen, että mitään keinoa sotamenestyksen kääntämiseksi ei enää ole jäljellä.

– Osittainen liikekannallepano on itse asiassa johtanut siihen, että useampi venäläismies on poistunut maasta kuin astunut armeijan riveihin. Aiemmat mobilisointiyritykset, kuten jokaisen alueen velvoittaminen yhden pataljoonan kokoamiseen, muistuttavat lähinnä sitä, miten toimittiin Yhdysvaltain vapaussodassa. Ei sillä tavalla ole mahdollista muodostaa hyvin koulutettuja, varustettuja ja suorituskykyisiä joukkoja, Petraeus sanoo.

– Ukrainaan verrattuna Venäjä on siis täysin epäonnistunut. Samaan aikaan Ukraina kykenee nyt toteuttamaan vaativia eri aselajien yhteisoperaatioita, joissa panssarijoukot, jalkaväki, elektroninen sodankäynti ja ilmapuolustus pelaavat saumattomasti yhteen tavalla, johon Venäjän joukot eivät ole missään vaiheessa tämän sodan aikana pystyneet, hän toteaa.

– Venäjän toteuttamilla valekansanäänestyksillä tai laittomasti toteuttamilla alueliitoksilla ei ole tässä vaiheessa mitään merkitystä, sillä juuri mikään valtio ei niitä tunnusta. Osa noista alueista on lisäksi jo nyt palautunut Ukrainan hallintaan.

Edes se, että Venäjä toteuttaisi Putinin useaan otteeseen toistaman uhkauksen ydinaseiden käytöstä, ei Petraeusin mielestä riittäisi muuttamaan kokonaistilannetta.

– Ei se muuttaisi kuvaamaani todellisuutta, joka on Venäjän kannalta äärimmäisen karu. Ydinisku tappaisi tietyllä alueella paljon ihmisiä ja saattaisi tehdä sen asuinkelvottomaksi, mutta ei siitäkään olisi muuttamaan sitä dynamiikkaa, joka sodassa nyt vallitsee. Putin on näin ollen hyvin epätoivoisessa tilanteessa, jossa mikään käytettävissä oleva vaihtoehto ei enää riitä häntä pelastamaan.