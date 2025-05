Vladimir Putinilta kummallinen väite Suomen jäänmurtajista

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi tiistaina Suomen tavoitetta rakentaa jäänmurtajia Yhdysvaltojen käyttöön.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat marraskuussa ICE Pact –aloitteen yhteisymmärryspöytäkirjan. Aloitteella käynnistetään yhteistyö maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien kehittämiseksi.

Vaikka jäänmurtajayhteistyö allekirjoitettiin Yhdysvaltojen edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella, on Donald Trump jatkanut sitä. Trump haluaa esimerkiksi lisätä öljynporausta Alaskassa ja pohjoiset meriväylät täytyisi pitää auki kuljetuksia varten. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään jäämurtamisesta, vaan Yhdysvallat tavoittelee vakaampaa jalansijaa arktisilla alueilla. Samaan päämäärään laskettaneen Trumpin hanke Grönlannin saamisesta Yhdysvaltojen haltuun Tanskalta.

Venäjän Putin ei usko siihenkään.

– Herra (Alexander) Stubb, Suomen nykyinen presidentti, sanoi Yhdysvalloissa että he rakentavat ydinkäyttöisiä jäänmurtajia, Putin sanoi venäläisen Argumenti i Faktin mukaan tavatessaan maanantaina venäläisiä liike-elämän edustajia.

– Mutta kysyn – pystyvätkö he rakentamaan edes yhtä ydinkäyttöistä jäänmurtajaa Suomessa nykyään? Pidän tätä epätodennäköisenä. Joka tapauksessa: hän puskee näitä heidän tuotteitaan, Putin sanoi.

Julkisista lähteistä ei löydy tietoa siitä, että Suomi olisi ehdottanut ydinkäyttöisten jäänmurtajien rakentamista osana ICE Pactia. Jäänmurtajia kyllä, Trumpin puheissa jopa 40 jäänmurtajaa, ja kansallisten hankekoordinaatorien tapaamisia on järjestetty kuluvana vuonna jo Suomessa ja Kanadassa. Suomella on pitkä, laaja ja tunnustettu kokemus jäänmurtajien rakentamisesta: maailman jäänmurtajista noin 80 prosenttia on suunniteltu Suomessa ja 60 prosenttia rakennettu Suomessa.

Vladimir Putinin kommentin tarkoitus lienee ollut paitsi väheksyä Suomen ja Yhdysvaltojen kaupallista yhteistyötä, myös vääristellä Suomen presidentin sanomisia ja Suomen kansainvälisesti tunnustettua murtajaosaamista vähätellen kiillottaa Venäjän omaa kilpeä alleviivaten sitä mitä heillä on, mutta muilla ei.

Yhdysvalloilla ei ole ainuttakaan ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. Venäjällä on niitä useita, eikä vastaavia tiettävästi rakenna tätä nykyä kukaan muu maailmassa.

Suomi, jolla ei Putinin mukaan ole ”nykyään kykyä”, on tosin rakentanut 1980-luvulla kaksi Neuvostoliitossa käytössä olleista ydinkäyttöisistä jäänmurtajista. Taimyr- ja Vaigatš-alukset rakennettiin Wärtsilän tuolloin omistamalla Helsingin telakalla. Ydinreaktorit alukseen Neuvostoliitto rakensi itse.