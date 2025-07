Moskovan johdolla on vaikeuksia, rivit harvenevat rintamalla

Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää todennäköisesti vahvistaa yleisvenäläisen kansanrintama -liikkeen ja Ukrainan sodan julkista tukea lisätäkseen vapaaehtoista värväytymistä rintamalle Venäjän kansalaisten keskuudessa, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan

– Putinin keskitetty viesti (viikonloppuna) Venäjän väestön väitetystä ”ylivoimaisesta” tuesta Ukrainassa taisteleville Venäjän joukoille viittaa siihen, että Kreml yrittää torjua vapaaehtoiseen värväytymiseen ja sodan yhteiskunnalliseen tukeen liittyviä ongelmia.

Putin osallistui sunnuntaina yleisvenäläisen kansanrintama -liikkeen järjestämään ”Kaikki voiton puolesta” -foorumiin Moskovassa. Liike tukee Putinin hallintoa ja hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Putin väitti foorumissa pitämässään puheessa, että yleisvenäläisestä kansanrintamasta on tullut valtava joukkoliike, koska ”valtaosa Venäjän kansalaisista” haluaa puolustaa edellisiltä sukupolvilta periytyviä ”elämän periaatteita ja arvoja” ja koska Venäjän asevoimilla on ”valtakunnallinen tuki” Venäjän väestön keskuudessa, ISW kertoo.

Ajatushautomo on havainnut merkkejä siitä, että Kremlillä on vaikeuksia ylläpitää vapaaehtoiseen värväytymiseen liittyviä kiintiöitä.

– ISW arvioi, että Putin on edelleen vastahakoinen julistamaan uutta osittaista liikekannallepanoa kotimaisen tyytymättömyyden pelossa ja että hän on edelleen sitoutunut edistämään niin sanottua hiljaista mobilisaatiota.

Venäjän joukot jatkavat hyökkäysoperaatioitaan Ukrainan rintamalla kärsien kovia miehistö- ja kalustotappioita.