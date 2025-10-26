”Vladimir Putinia ei kiinnosta tappamisen lopettaminen”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei ole kiinnostunut sodan lopettamisesta, arvioi europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP).

– Putinia ei kiinnosta tappamisen lopettaminen Ukrainassa. Hänen näkökulmastaan käynnissä on paljon laajempi kamppailu länttä vastaan, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Europarlamentaarikko kommentoi The Wall Street Journalin juttua, jonka mukaan Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja ulkoministeriön tiedustelu- ja tutkimusosasto olivat erimielisiä Putinin neuvotteluhalukkuudesta ennen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Putinin tapaamista Alaskassa.

CIA katsoi arviossaan Putinin olevan valmis neuvotteluihin. Tiedustelupalvelun mukaan Trump olisi voinut onnistua neuvotteluratkaisun luomisessa.

The Wall Street Journalin mukaan CIA on myös aiemmin ollut ollut arvioissaan optimistinen yhteisen sävelen löytämisestä Venäjän kanssa.

Ulkoministeriön tiedusteluosaston arvio oli puolestaan pessimistisempi. Se lainasi arviossaan Putinin puheita, joissa on muun muassa toistunut vaatimus Ukrainan ”denatsifikaatiosta”.

Myös Aaltola näkee, että Venäjä ei ole valmis tyytymään nykyiseen tilanteeseen.

– Venäjä tähtäin syvemmällä kuin rikkiammutuissa Donbasin alueissa, hän kirjoittaa.