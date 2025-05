”Vladimir Putin uskoo voivansa jatkaa tuhon partaalle”

Venäjä ei ole kiinnostunut tulitauosta ja rauhasta, arvioi sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Joakim Paasikivi Svenska Dagbladet -lehdessä.

Ukrainan ja Venäjän valtuuskuntien väliset keskustelut Istanbulissa käytiin ilman merkittävää edistystä.

– On tullut ilmi, että venäläisillä on ollut lähes naurettavan konfrontatiivinen asenne, Joakim Paasikivi viittaa vastakkainasetteluun ja asioiden kärjistämiseen.

Hän ei usko vakaviin neuvotteluihin lähitulevaisuudessa.

– Yhdysvallat ei ole onnistunut saamaan Moskovaa uskomaan, että kyse on vakavasta asiasta. Ainakaan eurooppalaisen näkemyksen mukaan. Ja silloin (Vladimir) Putin ja Kreml uskovat, että he voivat jatkaa kirjaimellisesti tuhon partaalle asti, sillä sinne he ovat matkalla, sanoo Joakim Paasikivi.

Hän arvioi myös Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamisen mahdollisuutta.

– En usko, että se on poissuljettua, mutta se edellyttää, että jompikumpi osapuoli pitää itseään käytännössä häviäjänä, sanoo Joakim Paasikivi.