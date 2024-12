Vladimir Putin uhkasi lisätuholla

Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkasi sunnuntaina Ukrainaa ”lisätuhoilla” sen jälkeen, kun lennokit iskivät useisiin rakennuksiin Kazanin kaupungissa edellisenä päivänä, uutisoi The Kyiv Independent.

Kiova ei ole ottanut vastuuta iskusta.

– Kuka tahansa, ja kuinka paljon he yrittävätkin tuhota, he kohtaavat monta kertaa enemmän tuhoa itse ja tulevat katumaan sitä, mitä he yrittävät tehdä maassamme, Putin sanoi videopuheessaan Tatarstanin paikalliselle johtajalle.

Putin myös uhkasi 19. joulukuuta laukaista Venäjän keskimatkan ballistisen Oreshnik-ohjuksen (IRBM) Kiovaan testatakseen läntisen ilmapuolustuksen.

Aiemmin Putin väitti, että Venäjä aikoo kohdistaa Oreshnik-ohjuksia ”päätöstentekokeskuksiin” Kiovassa.

Drone-hyökkäys Kazaniin, joka sijaitsee noin tuhat kilometriä Ukrainan rajalta, aiheutti koulujen evakuointeja ja lentojen väliaikaisen keskeytyksen läheisillä lentoasemilla.

Venäjän ilmahyökkäykset Ukrainan kaupunkeja vastaan ovat lisääntyneet jyrkästi syksyllä. Lennokki-iskut nousivat ennätystasolle loka-marraskuussa, ja Venäjä pudotti Ukrainaan ainakin sata ohjattua pommia päivässä lähes joka päivä 1.-20. marraskuuta.