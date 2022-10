”Vladimir Putin tuhoaa Venäjän valtiota joka päivä”

Yhdysvaltain armeijan eläköityneen majurin ja sodankäyntiin erikoistuneen Urban Warfare Stuedis -projektin johtajan John Spencerin mukaan Venäjällä kestää monta vuosikymmentä toipua niin sotilaallisesti, diplomaattisesti kuin taloudellisesti presidentti Vladimir Putinin aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Putin tuhoaa Venäjän valtion joka päivä jatkaessaan laitonta sotaa ja kansanmurhaa Ukrainassa, Spencer kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys ei ole edennyt hyökkääjän odotusten mukaisesti. Sodan seurauksena Venäjä on eristetty kansainvälisestä yhteistyöstä ja maata kohtaan on asetettu tiukkoja pakotteita.

Spencer viittaa talouslehti Fortunen julkaisuun, jonka mukaan Venäjän maailmanlaajuinen vaikutusvalta kaasuntuottajana on heikentynyt sodan seurauksena pysyvästi.

Hankalasta tilanteesta ja mittavista sodassa koetuista tappioista huolimatta Venäjän johto ei ole suostunut vetäytymään Ukrainasta.

– Venäjän pitäisi vetäytyä Ukrainasta nyt, Spencer tviittaa.

