Vladimir Putin selittää videolla outoa matkaa Ukrainaan – valehteli taas

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo vierailleensa Venäjän miehittämillä Hersonin ja Luhanskin alueilla Ukrainassa tämän viikon alussa.

Väitettyyn vierailuun sanotaan liittyvän epäselvyyksiä, ja sen uskotaan tapahtuneen jo aiemmin.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Putin sanoi keskiviikkona vierailleensa sekä Hersonissa että Luhanskissa ”yksi päivä sitten”.

– Niin, tuota noin…tähän liittyy paljon kysymyksiä enkä aio nyt palata niihin. Matkan tarkoituksena oli tavata joukkojen komentajia enkä halunnut häiritä heitä pitkään. Heidän komentamansa joukot ovat kauempana (tapaamispaikkoina toimineista päämajoista), Putin sanoi hallituksen virtuaalikokouksessa keskiviikkona.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenko on jakanut Twitterissä videon kokouksesta (jutun alla).

Vaikka Putinin vierailun annettiin ymmärtää tapahtuneen yllättäen tämän viikon alussa, niin todellisuus on kuitenkin itsenäisen venäläismedia Agentstvon mukaan toinen.

Kremlin tiistaina julkaisemalla ensimmäisellä videolla presidentti luovuttaa venäläisjoukoille mukanaan tuomansa ikonin ja toteaa samalla ”pääsiäisen tulevan pian”.

Kommentti viittaa siihen, että matka Ukrainaan olisi tapahtunut siis jo viime viikolla. Putinin kerrotaan osallistuneen pääsiäistilaisuuteen Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa huhtikuun 15. ja 16. päivän välisenä yönä.

Kremlin julkaisema ensimmäinen video korvattiin pian editoidulla versiolla, jossa ”pääsisäinen tulee pian” -lausetta ei enää kuulu kokonaan. Alkuperäinen video katosi myös Venäjän presidentinhallinnon Telegram-kanavalta ja tilalle tuli muunneltu versio.

Kremlin mukaan väitettyä vierailua ei valmisteltu etukäteen. Putinin kerrotaan kuitenkin muuttuneen entistä vainoharhaisemmaksi koronapandemian vuoksi, ja hänen vierailunsa ovat usein näytösluontoisia tapahtumia, joissa sanotaan käytetyn tavallisina ihmisinä esiintyviä henkivartijoita.

Vladimir Putinia on arvosteltu julkisuudessa siitä, että hän ei ole vieraillut Ukrainan rintamalla joukkojensa luona. Kontrasti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyihin on näkyvä.

