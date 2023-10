Vladimir Putin sekoili numeroiden kanssa – Professori tyrmää väitteet diktaattorin oveluudesta

Jatkuva valehtelu, lennosta muuttuvat kertomukset ja ristiriitaiset selitykset ovat tyypillisiä viralliselle Venäjälle. Tarkoituksellista asioiden sekoittamista on pidetty usein eräänä Venäjän propagandan keskeisistä toimintaperiaatteista. Venäjä-kirjailija Peter Pomerantsev on luonnehtinut ilmiötä ilmauksella ”mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista”.

Chicagon yliopiston professori ja arvostettu Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin sanoo Xn päivityksessään, että etenkin Venäjän johtajien erikoisten lausuntojen kohdalla taustalla on myös yksinkertaisempi selitys. Hän käyttää esimerkkinä alla näkyvää videota Venäjän valtion median lähetyksestä. Siinä duuman varapuhemies Anna Kuznetsova selittää vakavalla naamalla venäläisten sotilaiden löytäneen Ukrainasta asiakirjoja, joiden perusteella Ukrainan valtion budjetista seitsemän prosenttia katetaan lasten ja sisäelinten myynnillä. Kauppaa tukevat hänen mukaansa Ukrainassa brittiläiset palkkasotilasyhtiöt ja virvoitusjuomajätti Coca-Cola.

– Monet ovat yllättyneitä, kun he kuulevat Venäjän ylimpään johtoon kuuluvien ihmisten suoltavan näin järjettömiä typeryyksiä. Jotkut asiantuntijat jopa selittävät tätä jonkinlaisena fiksuna strategiana, Sonin päivittelee.

Hän jatkaa samojen asiantuntijoiden tulkitsevan diktaattori Vladimir Putinin jatkuvaa faktojen, numeroiden ja nimien sotkemista ovelana taktiikkana. Putinin on havaittu esimerkiksi välttelevän tiettyjen nimien mainitsemista julkisuudessa. Viime aikoina näin on tapahtunut oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin ja attentaatiksi uskotussa lentoturmassa menehtyneen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kohdalla.

Huomio on kiinnittynyt myös Putinin sekoiluun Ukrainan väitettyjä tappioita koskevien numeroiden kanssa. Diktaattori kertoi syyskuussa taloustapahtumassa pitämässään puheessa ukrainalaisten menettäneen kesän vastahyökkäyksensä aikana siihen mennessä 18 000 erilaista panssariajoneuvoa. Luku oli suurempi kuin Venäjän puolustusministeriön propagandaväitteet.

Tällä viikolla Putinilla oli taas Meduzan mukaan aivan eri luvut. Venäjän johtaja kommentoi sotatilannetta keskustelutilaisuudessa ja ilmoitti Ukrainan menettäneen 1900 erilaista panssariajoneuvoa vastahyökkäyksen aikana.

Konstantin Soninin mukaan Venäjän johtajat vain todella ovat tällaisia.

– Iso osa Venäjän huippujohtajista on kouluttamattomia, tietämättömiä ja taikauskoisia. Poliittisen talouden tutkijalle mysteeri ei ole, miksi he puhuvat typeryyksiä – he sanovat tyhmiä asioita, koska he ovat tyhmiä. Mysteeri on se, miten näin typerät ihmiset voivat pysyä vallassa näin pitkään.

Many people are surprised whenever they see members of the Russia's top leadership say things of such a gigantic stupidity. Some experts even explain this by some sort of smart strategy. The same experts interpret constant Putin's mishandling of facts, numbers, names, etc. as a… https://t.co/5d1uT4Udns

— Konstantin Sonin (@k_sonin) October 6, 2023