Vladimir Putin sai kyselyssä vain kymmenen prosenttia Helsingissä annetuista äänistä

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei nauttinut ovensuukyselyjen perusteella presidentinvaalissa kaksista suosiota ulkomailla asuvien venäläisten parissa.

Ulkomailla asuvien venäläisten demokratia-aktivistien monikansallisessa Vote abroad -hankkeen kokoamat luvut antavat ainakin jonkinlaista osviittaa siitä, mitä Kremlistä ajatellaan Venäjän rajojen ulkopuolella.

41 maassa äänestyspaikoilla tehtyjen kyselyiden tuloksia pääsee tarkastelemaan taulukosta tämän linkin takaa. Vote abroad ilmoittaa haastateltujen äänestäjien määrän, äänien jakautumisen ehdokkaiden välillä, mahdolliset protestiäänet, kuinka moni kieltäytyi vastaamasta kyselyyn sekä kuinka monta äänestäjää paikalla vapaaehtoisten laskujen mukaan kävi. Tuloksia verrataan myöhemmin Venäjän vaaliviranomaisten julkaisemiin virallisiin lukuihin.

Suomessa asuvat venäläiset saivat äänestää Venäjän suurlähetystöllä Helsingissä. Siellä vapaaehtoiset jututtivat 2686 äänestäjää. Heistä vain kymmenen prosenttia kertoi antaneensa äänensä Vladimir Putinille. Uudet ihmiset -puolueen Vladislav Davankovia sanoi kannattaneensa 44 prosenttia vastaajista. Liberaalidemokraattien Leonid Slutski ja kommunistien Nikolai Haritonov saivat molemmat kyselyssä prosentin kannatuksen. 20 prosenttia vastaajista kertoi antaneensa protestiäänen. Vastaamasta kieltäytyi 23 prosenttia haastatelluista. Helsingin osalta Vote abroad ei ole julkaissut äänestäjien kokonaismäärää.

Vote abroadin lukujen joukosta löytyy muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi Kreikan Ateenassa Vladimir Putinille kirjattiin ovensuukyselyissä peräti 59 prosentin kannatus. Armenian Gjumrissa Putinia kertoi äänestäneensä puolestaan vain 21 prosenttia vastaajista. Luku on kiintoisa, koska kaupungissa on Venäjän sotilastukikohta.

Vladimir Putinin ”vastaehdokkaiden” osalta on muistettava, että kyse on Kremlin kontrolloiman niin sanotun systeemisen opposition edustajista. Heidät on valittu tarkoin osallistumaan vaaliin, jotta äänestysteatteri saataisiin näyttämään edes jossain määrin demokraattiselta. Todellista oppositiota Venäjällä ei sallita. Tästäkin huolimatta Vladimir Putinin vaalitulos varmistetaan laajamittaisella äänten väärentämisellä ja muulla vilpillä sekä äänestäjien systemaattisella pelottelulla. Todellisen vaalin kanssa tapahtumalla ei ole mitään tekemistä.

71-vuotias diktaattori sai Moskovan julkaisemien lukujen mukaan noin 88 prosenttia äänistä, ja jatkaa Venäjän johdossa taas uudelle kuusivuotiskaudelle. Sen lopussa Putin olisi hallinnut Venäjää yhtäjaksoisesti joko presidenttinä tai pääministerinä jo yli 30 vuotta.

Never seen this many Russian people come together in Finland like today at Russian Embassy in Helsinki for protesting Noon Against Putin. pic.twitter.com/noB0WHG0lD — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) March 17, 2024