Vladimir Putin piti Kurskin kuvernöörille puhuttelun: ”Tarvitset rohkeutta”

Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli Kurskin alueen kuvernöörin Aleksei Smirnovin kanssa. Asiasta kertoo esimerkiksi Venäjän uutistoimisto Ria Novosti ja ukrainalainen Ukrainska Pravda. Viesti ei ollut yksinomaan rohkaiseva. Putin antoi ymmärtää, että kuvernööri on hätääntynyt.

Putin sanoi, että haasteellisessa tilanteessa pitää auttaa ihmisiä.

– Vaikka sinulla on tarvittava ammatillinen tieto, kokemus ja osaaminen, ne eivät yksinään riitä. Tämän päivän olosuhteissa tarvitset erityistä rohkeutta ja malttia, Putin sanoi Ria Novostin mukaan.

Putin halusi Smirnovilta lisää yksityiskohtaista tietoa Kurskin tilanteesta, jossa Ukrainan joukot etenevät. Smirnov vakuutti presidentille, että kaikki on ”hyvin”: siviiliväestön evakuointi etenee ja sairaalapaikkoja on lisätty. Telegram-kanavallaan kuvernööri on jakanut noin kahden tunnin välein varoituksia Ukrainan ampumista ohjuksista.

Venäläisten sotabloggarien mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet jo Kromskie Bykin kaupungin lähistölle. Kromskie Byki sijaitsee lähimmilläänkin noin 40 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän rajasta.

Ukrainan vastahyökkäys Venäjän rajan yli jatkuu nyt kolmatta päivää.