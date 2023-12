Vladimir Putin painostaa – toinen diktaattori haraa vastaan

Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan, Aljaksandr Lukašenkaa pidettiin lännessä pelkkänä Vladimir Putinin kanssasotijana ja kätyrinä. Viime aikoina suhtautuminen Valko-Venäjän diktaattoriin on kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija, tohtori Ryhor Astapenian mukaan muuttunut.

Jopa Ukrainan asevoimien tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanov on vastahakoisesti myöntänyt, että vaikka Lukašenkalle ei voi antaa synninpäästöä, tämä on toistuvasti estänyt Putinin hyökkäysaikeet Valko-Venäjän alueelta.

Vaikka Lukašenka on syyllistynyt merkittäviin ihmisoikeusrikkomuksiin, niitä ei pidetä Putinin sotarikosten rinnalla kovin raskauttavina, Astapenia sanoo.

– Länsi ei pysty vaikuttamaan Lukašenkan toimiin, joten sen politiikka maata kohtaan on rajoittunut pakotteisiin ja taloudelliseen tukeen kansalaisyhteiskunnalle, Astapenia huomauttaa Britannian ulkopoliittisen instituutin eli Chatham Housen julkaisemassa artikkelissa.

– Vaikka Lukašenka saattaa olla tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa, Valko-Venäjän suvereniteetille aiheutuva hinta on merkittävä. Valko-Venäjä oli riippuvainen Venäjästä jo kauan ennen sotaa, mutta Lukašenkan toimet ovat lisänneet riippuvuutta edelleen, Astapenia toteaa.

Valko-Venäjän ulkomaankaupasta peräti kaksi kolmannesta on Astapenian mukaan kauppaa Venäjän kanssa.

– Pakotteiden asettamisen jälkeen Valko-Venäjä menetti pääsynsä EU-maiden ja tietenkin myös Ukrainan satamiin, hän sanoo.

Putinin turvallisuuskoneisto on hänen mukaansa tunkeutunut Valko-Venäjällä niin syvälle, että sen vaikutus saattaa hyvinkin säilyä myös sen jälkeen, kun Lukašenka ja Putin ovat poissa. Valko-Venäjällä on kuitenkin aikuistumassa uusi sukupolvi, joka on kokenut kaikki sortotoimet, mutta jolta on riistetty tulevaisuus.

– Kun menneisyyden itsevaltiaat seuraavan vuosikymmenen aikana väistyvät, lännen ja maanpaossa toimivan Valko-Venäjän demokraattisen liikkeen tuki voi auttaa uutta Valko-Venäjän poliittisten johtajien sukupolvea tarttumaan Venäjän heikkouden hetkiin, haastamaan sen vaikutusvallan ja Valko-Venäjää koskevan strategian, Astapenia toteaa.