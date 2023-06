”Vladimir Putin on vanha, heikko ja laiska eikä halua mitään erityistä”

Telegramin venäläisen Dosje-kanavan mukaan 30 venäläistä kenraalia ja virkamiestä on saanut Wagner-yksityisarmeijan kunniajäsenyyden.

Wagneriin kytkeytyneistä kenraaleista Sergei Surovikinin kerrotaan pidätetyn ja laajempia puhdistuksia on ennakoitu, kuten Verkkouutiset on kirjoittanut tässä.

Virolainen tiedejulkaisu Forte on kysynyt venäläiseltä sosiologilta Igor Eidmanilta mahdollisista puhdistuksista. Eidman elää maanpaossa Saksassa ja erikoistunut tutkimaan putinismia, josta on julkaissut myös julkaissut saksankielisiä teoksia.

Eidman oli murhatun oppositiojohtajan Boris Nemtsovin serkku ja läheinen ystävä. Lisäksi hän toimi vuosituhannen alussa liberaalien duumanedustajien neuvonantajana.

Eidmanin mukaan Putin ei ole valmis ”pitkien puukkojen yön” eli vuonna 1934 Saksan kansallissosialistisessa puolueessa tehdyn puhdistuksen kaltaiseen tapahtumaan.

– Nuoresta, energisestä ja fanaattisesta [Adolf] Hitleristä eroten Putin on vanha, heikko ja laiska eikä halua mitään erityistä. Häntä ympäröivät samanlaiset ihmiset. Kun Putin kutsui kokoon turvallisuuskoneiston edustajat keskustelemaan [Jevgeni] Prigožinin kapinan kukistamisesta, olivat he ulkonäöltään yhtä nuutuneita ukkoja kuin Putin itse, eivätkä he ole kykeneviä mihinkään pitkien puukkojen yöhön, toteaa Eidman.

Eidman arvelee, että uudelleenjärjestelyitä voidaan tehdä, mutta ”ne eivät ole kovin radikaaleja, koska Putin on omassa henkilöstöpolitiikassaan erittäin varovainen”.

– Jopa jos Surovikin oli kytköksissä kapinaan tai oli tietoinen sen valmisteluista – todennäköisesti oli – ei tätä lähetetä vankilaan, vaan erotetaan palveluksesta. Tällainen on Putinin tyyli.

Kyse ei ole myöskään Surovikinin ensimmäisestä kapinasta. Hän osallistui Neuvostoliiton vallankaappausyritykseen elokuussa 1991 ja vastasi myös tuon hankkeen ainoista kuolonuhreista. Tutkintavankeuden jälkeen hänet peräti ylennettiin, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Surovikinin suhde Venäjän eteläiseen sotilaspiiriin on läheinen, mitä Eidman pitää syynä sille, miksi Prigožin aloitti kapinansa juuri Donin Rostovista, jossa kukaan ei vastustanut kapinoitsijoita.

Eidmanin mukaan Venäjän turvallisuuskoneistossa ja hallinnossa on kahtiajako. Eteläinen sotilaspiiri ja sen upseerit eivät ole ainoita tyytymättömiä.

– Jako on epäilemättä olemassa ja se on tällä hetkellä nähtävissä. Ei Surovikinin suhteet [Sergei] Šoiguun ja [Valeri] Gerassimoviin ole paremmat kuin Prigožinin suhteet Šoiguun ja Gerassimoviin. On myös muita korkeita upseereja, jotka ottavat yhteen puolustusministeriön ja pääesikunnan kanssa.

Eidman huomauttaa, ettei kahtiajako koske ainoastaan asevoimia, vaan myös alueiden johdossa olevia kuvernöörejä.