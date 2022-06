Hänen väitetään olevan Venäjän uusi kenraali Ukrainassa – komensi tankit ajamaan ihmisten yli

Venäläinen ihmisoikeusaktivisti ja juristi Mark Felgin sanoo ukrainalaiselle televisiokanavalle Kanal24:lle, että Vladimir Putin on nimittänyt kenraalieversti Aleksandr Dvornikovin tilalle uudeksi Venäjän eteläisen sotilaspiirin komentajaksi armeijakenraali Sergei Surovikinin. Eteläisen sotilaspiriin komentaja johtaa Venäjän Ukrainan-hyökkäystä.

Felginin väitettä puoltaa se, että Venäjän puolustusministeriön 24. kesäkuuta 2022 julkaisemassa viestissä kiitetään ”eteläisen sotilaspiirin komentajaa armeijakenraali S. V. Surovikinia Gorskin ukrainalaismotin hävittämisestä”. Venäjän mukana motissa oli 2000 ukrainalaissotilasta, mutta läntiset ja ukrainalaiset lähteet eivät tätä vahvista.

Felginin mukaan Sergei Vlamirovitš Surovikinin nimittäminen epäpätevän Dvornikovin tilalle uudeksi komentajaksi ”on armotonta”. Hänen mukaansa Surovikin tulee olemaan Dvornikovia julmempi, mutta ”ei tyhmä, vaan kunnolla koulutettu upseeri eikä kliininen alkoholisti kuten muut” viitaten Dvornikovin väitettyyn alkoholismiin.

– Loppujen lopuksi Surovikin on Putinin suosikki. Hän muuten johti rykmenttiä, joka Moskovan Gorbaty-sillalla ajoi panssarivaunuilla kolmen ihmisen päältä. Surovikin istui sen takia jopa 7 kuukautta vankilassa. Ja nyt näette, hän on kenraali. Putin ylensi hänet. Ja nyt hän on Putinin suosikki ideologisista syistä, Felgin sanoi.

Surovikin on syntynyt vuonna 1966 Novosibirskissä, Siperiassa. Neuvostoarmeijan palvelukseen hän astui vuonna 1983 ja valmistui priimuksena Omskin sotilasakatemiasta vuonna 1987. Hän osallistui Spetsnaz-erikoisjoukoissa Afganistanin sotaan.

Afganistanin jälkeen hän palveli eliittiyksikkönä tunnetussa 2. moottoroidussa kivääridivisioonassa eli niin sanotussa Tamanin divisioonassa 1. kivääripataljoonan komentajana. Divisioona osallistui Neuvostoliiton vanhoillisten vallankaappausyritykseen elokuussa 1991.

Vallankaappausyrityksen jälkeen Surovikin oli seitsemän kuukautta tutkintavankeudessa vallankaappausyritykseen osallistumisesta, mutta häntä vastaan ei nostettu syytteitä ja hänet vapautettiin Boris Jeltsinin määräyksestä. Jeltsin myös ylensi Surovikinin majuriksi.

Vuonna 1995 Surovikin valmistui Frunzen sotilasakatemiasta, mutta sai pian Moskovan sotaoikeudelta ehdollisen tuomion laittomista asekaupoista. Tuomio kuitenkin kumottiin. Tämän jälkeen hän toimi pataljoonan ja rykmentin komentajana sekä divisioonan esikuntapäällikkönä, kunnes valmistui vuonna 2002 Moskovan yleisesikunta-akatemiasta.

Yleisesikunta-akatemian jälkeen Surovikin toimi divisioonan komentajana Jekaterinburgissa, jossa hän pahoinpiteli alaisensa, koska tämä oli ”äänestänyt väärin”. Kuukautta myöhemmin huhtikuussa 2004 hänen alaisenaan ollut eversti ampui itsensä Surovikin läsnä ollessa tämän kuunneltuaan Surovikinin haukkumista.

Surovikin osallistui Tšetšenian toiseen sotaan syksyllä 2004 divisioonan komentajana. Myöhemmin hän oli perustamassa Venäjän sotilaspoliisia vuonna 2011 ja maaliskuussa 2017 hänet nimitettiin Venäjän Syyrian-joukkojen komentajaksi, jona hän toimi sen vuoden. Venäjän Syyrian-joukkojen komentajaksi hänet nimitettiin uudelleen vuonna 2019 ja jatkoi tässä tehtävässä marraskuuhun 2020 asti.

Surovikinia pidetään keskeisenä vaikuttajana siihen, että Syyrian hallituksen joukot saivat yli 50 prosenttia maasta haltuunsa ja sota kääntyi diktaattori Bashar al-Assadin hyväksi.

Vladimir Putin ylensi Surovikinin kenraalieverstiksi vuonna 2013 ja armeijakenraaliksi vuonna 2021. Tämän arvon vain harva venäläisupseeri on saavuttanut. Putin myönsi Surovikinille ”Venäjän sankarin” arvon jo vuonna 2017.