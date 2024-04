Vladimir Putin on ollut samassa olinpaikassaan nyt jo monta viikkoa

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei ole poistunut Kremlistä tai asunnoistaan kertaakaan viimeisen kahden viikon aikana. Asiasta kertoo venäläinen uutissivusto Agentstvo.

Uutissivuston mukaan hiljattain viidennelle presidenttikaudelle ”valittu” diktaattori on palannut vaalikampanjaansa edeltäneensä elämäntapaan. Siihen kuuluu esimerkiksi se, että Putin poistuu Kremlistä tai asunnoistaan äärimmäisen harvinaisissa tilanteissa.

Uutissivuston selvityksen mukaan Putinin aikatauluissa ei viime viikkojen aikana ole ollut yhtäkään tapahtumaa, joka olisi edellyttänyt hänen vierailuaan missään ulkopuolisessa paikassa.

Selvityksen mukaan Putinilla on ollut tapaamisia viime viikkojen aikana, mutta ne kaikki on järjestetty Kremlissä tai jossakin Putinin virka-asunnoista. Osa tapaamisista on järjestetty etäyhteyksillä.