Vladimir Putin nimesi uuden jäänmurtajan Stalingradiksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt kuvernööri Andrei Botshkarevin ehdotuksen Venäjän uuden jäänmurtajan nimeämisestä Stalingradiksi, uutisoi Venäjän hallituksen lehti Rossiskaja Gazeta.

Jäänmurtajan nimen oli alun perin tarkoitus olla Kamchatka, mutta nyt alus nimetään toisin.

– Nimivalinnan taustalla on suuren isänmaallisen sodan aikaisten urotekojen vaaliminen, Botshkarev kertoo jutussa.

Venäjällä alusten nimeäminen on ollut jo useiden vuosien ajan varsin politisoitunutta. Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalinin mukaan nimetty Stalingrad oli toisen maailmansodan verisimpien taistelujen näyttämö.

Kreml on nojautunut viime vuosina sisäpolitiikassa yhä enemmän neuvostonostalgiaan. Etenkin toisen maailmansodan ajan ja Stalinin diktatuurin historiaa on myös kirjoitettu voimalla uusiksi. Historiankirjoista ovat kadonneet esimerkiksi Stalinin hallinnon massamurhat ja muu sorto sekä Neuvostoliiton ja natsi-Saksan yhteistyö toisen maailmansodan alussa. Josif Stalinista on tullut venäläisissä mielipidemittauksissa yhä suositumpi hahmo.

Uuden Projekti 22220 -luokan jäänmurtajan rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna 2024.