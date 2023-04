Vladimir Putin: Laivaston yllätysharjoituksiin on varauduttava

Venäjän presidentti ja Vladimir Putin tapasi maan puolustusministerin Sergei Šoigun. Puolustusministeri raportoi presidentille Tyynenmeren laivaston yllätystarkastuksesta. Tarkastuksessa koko Tyynenmeren laivasto hälytettiin täydellä voimalla taisteluvalmiuteen ja saatettiin korkeimpaan valmiustilaan.

Tarkastuksessa hälytettiin Kremlin julkaisemien tietojen mukaan yli 25 000 sotilasta, 167 sotalaivaa sekä tukialusta, 12 sukellusvenettä sekä 89 lentokonetta ja helikopteria. Täyteen taisteluvalmiuteen asetetut joukot aloittivat taistelutehtävien suorittamisen 14. huhtikuuta. Šoigun mukaan yllätystarkastuksen toinen vaihe on käynnissä. Tarkastuksen viimeinen vaihe käynnistää tiistain aikana.

Presidentti Putin kertoo, että yllätystarkastuksella on suuri merkitys, etenkin Ukrainaan liittyen. Putin alleviivaa, että maan on puolustauduttava uusilla valtaamillaan alueilla, Kuten Donbassissa.

– Meillä on selkeät prioriteetit asevoimien käytölle ja ennen kaikkea tämä kohdistuu Ukrainan suuntaan sekä kaikkia, mikä liittyy kansakuntamme suojeluun Donbassissa sekä muilla uusilla alueilla, Putin kertoo.

Presidentin mukaan myös muihin joukkojen hälytystilaharjoituksiin tulee varautua myös jatkossa. Jo käynnissä olevia sotilaallisia kehittämistehtäviä ei ole peruutettu.

Yllätystarkastuksella on tarkoitus testata puolustusjärjestelmän pitävyyttä sekä joukkojen välistä yhteistyötä. Šoigun mukaan taisteluharjoituksissa on testattu strategisten ohjussukellusveneiden taisteluvakautta ja aseiden käyttövalmiuden varmistamiseen liittyviä kysymyksiä on selvitetty. Lisäksi taktista ilmapuolustusta on harjoiteltu.

– Laivaston joukot suorittavat harjoituksia vihollisen sukellusveneiden ja alusryhmien etsimiseksi ja tuhoamiseksi sekä käytännön tykistötulituksia ilma- ja merikohteisiin. Strategiset ohjustenkannattajat lentävät Tyynenmeren keskiosaan jäljittelemällä iskuja valevihollisen laivaryhmiin, Šoigu kertoo.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan äkillinen joukkojen valmiustilan testaaminen ei liity Naton laajentumiseen, vaan tarkoituksena on ylläpitää tarvittaa puolustusvoimien taisteluvalmiutta.