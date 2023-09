Vladimir Putin keksi perustelun, jonka mukaan Venäjää provosoidaan iskemään ydinvoimaloihin

Itäisessä talousfoorumissa Vladivostokissa tänään puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että Moskovaa provosoidaan iskemään Ukrainan ydinvoimaloihin.

Aasian, Lähi-Idän ja Tyynenmeren alueen maille suunnatussa puheessaan Putin väitti Venäjän turvallisuuspalvelun ottaneen kiinni ukrainalaisen iskuryhmän, jonka tavoitteena oli katkaista voimalinjat ydinvoimalaan. Putinin mukaan ryhmän oli kouluttanut ”Britannian turvallisuuspalvelut Yhdysvaltojen hallituksen käskystä”.

– Käytännössä [Putin] oikeuttaa iskut ydinvoimakohteisiin tekaistulla syyllä, toteaa sotaa seuraava uutispalvelu Liveuamap X-alustalla.

Ukrainan Zaporižžja on Euroopan suurin ydinvoimalaitos, jonka on jo pitkään pelätty olevan Venäjän kohteena. Hyökkääjä on myös hyödyntänyt viesteissään potentiaalista katastrofin uhkaa pyrkiessään heikentämään lännen halua tukea Ukrainan vastahyökkäystä.

Ukrainan vastahyökkäyksestä Putin arvioi, ettei se ole toistaiseksi saavuttanut tuloksia. Ukraina on Putinin mukaan vastahyökkäyksessään menettänyt ”18000 panssariajoneuvoa”. Ukrainan saaminen rypäleammusten sekä sille luvattujen F16-hävittäjien merkitystä Putin vähätteli.