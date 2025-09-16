”Vladimir Putin jatkaa häirintää ja muuta kiusantekoa”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) arvioi, että Venäjä koettelee ja testaa jatkossakin Eurooppaa.

– Vladimir Putin tulee jatkamaan häirintää ja muuta kiusantekoa Eurooppaakin vastaan, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen ei usko, että Venäjä aloittaisi suoraa sotilasoperaatiota Nato-maata vastaan, mutta muilla toimilla se voi yrittää lietsoa pelkoa ja epävarmuutta. Tällä hänen mukaansa Venäjä yrittää vaikuttaa EU:n ja Naton jäsenmaiden kyvykkyyteen päättää uusista sanktioista ja pakotteista.

– Nämä voivat olla kaapelirikkoja tai Nato-maihin ”eksyviä” drooneja ja muuta vastaavaa ”kiusantekoa”, kansanedustaja ennakoi.

Heinosen mukaan droonien merkitys on korostunut viime aikoina, mutta niin sanottuun perinteiseenkin sodankäyntiin on hänen mukaansa varauduttava.

– Ja tätä varten me esimerkiksi päätimme nyt irtaantua Ottawan sopimuksesta ja ottaa myös käyttöömme perinteiset jalkaväkimiinat. Ja tulemme myös uudistamaan massiivisesti tulevina vuosina maavoimiemme kalustoa niin kovasta raudasta sotilaiden henkilökohtaiseen varustukseen. Varaudumme kaikkeen.