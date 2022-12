Vladimir Putin jakoi sormukset IVY-maiden johtajille

Venäjän diktaattori Vladimir Putin jakoi valtioiden johtajille matkamuistosormuksia Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) ”epävirallisessa huippukokouksessa”. Asiasta kertoo Twitterissä Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko.

Hän on jakanut myös kuvia sormuksista.

– Jokaisessa sormuksessa on IVY:n symboli, jossa lukee ”hyvää uutta vuotta 2023” ja ”Venäjä”, Herashenko tviittaa.

Toistaiseksi vain Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan tiedetään käyttäneen sormusta julkisesti.

Itsenäisten valtioiden yhteisö eli IVY on vuonna 1991 perustettu löyhä valtioiden välinen yhteisö, jonka jäsenet ovat Neuvostoliiton entisiä tasavaltoja. IVY:n nykyiset jäsenet ovat Azerbaidžan, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan ja Uzbekistan.

Sosiaalisessa mediassa Putinin jakamat sormukset ovat herättäneet lähinnä huvittuneisuutta. Sormuksia on verrattu myös J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -kirjoissa esiintyviin mahtisormuksiin.

