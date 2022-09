Vladimir Putin ei toistaiseksi vieraile laittomasti liitetyillä alueilla

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio vielä vierailla Ukrainan alueilla, joiden kanssa allekirjoitettiin perjantaina sopimukset niiden liittymisestä Venäjän federaatioon, kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

– Ei vielä, toistaiseksi on paljon työtä tehtävänä. Mutta ajan myötä tämä varmasti tapahtuu, Peskov sanoi toimittajille vastaten kysymykseen, aikooko presidentti vierailla näillä alueilla.

Putin allekirjoitti perjantaina sopimukset neljän Ukrainan alueen (Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson) liittämisestä Venäjään.

Venäjä järjesti alueilla ”kansanäänestykset” alueiden liittämisestä Venäjään. Länsimaat ja Ukraina ovat tuominneet äänestykset valheellisiksi ja näytösluontoisiksi.

Putinin mukaan näiden alueiden ihmiset ovat tehneet päätöksensä ja valinneet Venäjään liittymisen.

Kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Venäjän liitoksia vaan katsoo alueiden yhä kuuluvan Ukrainalle. Venäjä ei edes kokonaisuudessaan hallitse alueita.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov says Putin doesn't intend to travel to the newly annexed territories for the time being

Apparently he has "lots of work" at the moment https://t.co/BAgxQqypwv

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 30, 2022