”Vladimir Putin ei ole Venäjän ongelmien syy vaan seuraus”

Arkadi Babtšenko on yksi Venäjän tunnetuimmista sotakirjeenvaihtajista. Hän osallistui itse molempiin Tšetšenian sotiin ja on kirjoittanut kokemuksistaan kirjoja, joissa on paljastanut Venäjän armeijan julmuuksia.

Myöhemmin hän on työskennellyt oppositiolehti Novaja Gazetan kirjeenvaihtajana ja toimittajana. Venäjä on listannut Babtšenkon terroristilistalleen ja tätä odottavat tuomiot kotimaassaan.

Venäjän nykyhallinnon ja Vladimir Putinin hallinnon kriitikkona Babtšenko joutui poistumaan Venäjältä 2017 päätyen Ukrainaan. Seuraavana vuonna myös suomalainen Yle kertoi Babtšenkon tulleen murhatuksi asunnossaan Kiovassa.

Päivää myöhemmin kerrottiin kyseessä olleen Ukrainan turvallisuuspalvelun järjestämä valekuolema, jolla estettiin venäläisagenttien oikea murhayritys.

Venäjän armeijaa kehitettiin määrällä ei laadulla

Arkadi Babtšenko on arvionut Venäjän armeijan tilaa haastattelussaan virolaislehti Eesti Ekspressille. Nykyään Ukrainan ulkopuolella asuva Babtšenko kertoo, ettei harmikseen voinut osallistua sotaan Ukrainan puolella, koska ei päässyt maahan Venäjän kansalaisena.

Vladimir Putinin suurpanostukset Venäjän armeijaan parinkymmenen vuoden aikana eivät ole näyttäneet luoneen niin mahtavia asevoimia kuin ajateltiin.

– Venäjä todellakin uudisti armeijaansa, rahaa investoitiin todella paljon – kaiketi 20 triljoonaa ruplaa [ennen vuotta 2022 edeltävällä ruplan kurssilla 200 miljardia euroa]. Kaikki asiantuntijat arvelivat, että Ukraina kestää 72 tai 96 tuntia ja sitten alkaa uusi todellisuus. Myös minä uskoin niin, koska palvelin Venäjän armeijassa ja näin muutoksia.

Babtšenko sanoo, että armeijaan panostaessa ei ymmärretty sodankäynnin kehittymistä ja sitä, ettei määrä korvaa laatua.

– Elämme 21. vuosisadalla. Sillä ei ole väliä, kuinka paljon rautaa on, vaan paljonko on pieniä siruja ja teknologiaa. Mitä teki Putin? Hän karkotti Venäjältä 20 hallitusvuotensa aikana kaikki aivot, jotka olisivat voineet kehittää teknologiaa. Ja nyt hän vangitsee entistä enemmän tieteenharjoittajia. Kiitos hänelle toki siitä!

Babtšenkon mukaan ”Putin arveli, että seuraava sota on samanlainen kuin Afganistan”. Hän tarkoittanee tällä perinteistä jalkaväen, tykistön ja panssarijoukkojen tulivoimaan ja massaan perustuvaa sodankäyntiä.

– Selvisi kuitenkin, että pieni siru ja Javelin voittavat ison tankin. Venäjällä on kunnollista sotatekniikkaa, sitä ei tohdi aliarvioida, mutta jos pakotat maasta ulos kaikki fiksut ihmiset ja panostat elukoihin – Burjatiasta olevana sotilaaseen, joka elää 1800-luvulla ja tekee tarpeensa pihalle, ja annat tälle 100 miljoonan dollarin panssarivaunun –, silloin käykin niin kuin Ukrainassa. Venäläissotilaan laatu osoittautui olemattomaksi ja se onkin ilmeisesti koko maailmalle kaikkein suurin havainto.

Tärkeintä nykyaikaisen koulutuksen ja kaluston ohella on motivaatio, jonka puute taas on Venäjän armeijan suurin ongelma. Tällä hetkellä Venäjän armeijasta puuttuvat älykkäämmät ja koulutetut suurkaupunkien ihmiset.

– Fiksummat ihmiset eivät lähde armeijaan juuri siitä syystä, että he ovat fiksumpia. Putin on pattitilanteessa: hän ei kykene muuttamaan armeijaa ammattimaisemmaksi, koska sitä varten tulisi luoda motivaatiota, mutta hän kykenee motivoimaan ainoastaan rahalla. Kukaan ei lähde Pietarista kuolemaan Ukrainaan 200 000 ruplasta.

Nyky-Venäjä on vaarallinen rajanaapureilleen

Babtšenko korostaa, että Venäjä on rakennettu niin, että kaikista päätöksistä vastaa itse Putin ja hänen lähipiirinsä, johon kuulu ainoastaan viisi ihmistä.

– Koko rahaliikenne ja maan johtaminen on sidoksissa näihin ihmisiin. Heitä ei voi vaihtaa. Sen takia hän vaihtaa tällä hetkellä armeijan ja FSB:n kenraaleja, koska ketään korkeammalla tasolla ei voi vaihtaa.

Hänen mukaansa Putin on jo voimiensa rajoilla.

– Sanotaan, ettei hän osaa käyttää internetiä ja minä uskon siihen. Kaikki uutiset tuotiin hänelle paperikansion välissä ja lopulta alkoikin huonot uutiset ärsyttää. Sitten hänelle alettiinkin tuoda miellyttäviä uutisia: Ukrainassa kaikki odottavat venäläisten tuloa, heidän armeijansa on heikko, Venäjän armeija otetaan vastaan kukkasin ja Kiovan hallinto kaatuu kahdessa päivässä.

– Ongelma on siinä, että Putin on kyllä diktaattori, mutta oppimiskykyinen diktaattori. He muuttivat taktiikkaansa Ukrainassa, mutta onneksi heidän resurssinsa eivät riitä.

Babtšenkon mukaan käynnissä on ”resurssien sota, joka kestää vielä kauan”. Venäjä käy sotaa kuin Syyriassa, jota pommitettiin vuosikaupalla raunioiksi.

– Putin ei ole luopunut alkuperäisestä tavoitteestaan, joka on koko Ukrainan miehittäminen, Valko-Venäjän liittäminen Venäjään ja Neuvostoliitto 2.0:n luominen.

Hän harmittelee, ettei Venäjän talous ole vielä romahtanut.

– Ainoastaan öljynmyynnillä Putin ansaitsee miljardi dollaria päivässä, ja sotimiseen menee puoli miljardia, joten rahaa jää vielä ylikin sotimisen. Meidän tulee tottua siihen.

– Meidän tulee tottua ajatukseen, että vaikka Putin on 70-vuotias, on hän ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa ja elää vielä 10–15 vuotta. Koko tuon ajan on meillä naapurina fasistinen valtio, joka yrittää vallata, jollei nyt koko maailmaa, niin ainakin naapureitaan.

Venäläinen mentaliteetti haluaa imperiumin

Babtšenko ihmettelee, miksi maailmalla edelleen ihmetellään, miten venäläisten enemmistö voi tukea Putinin sotaan.

– Eilen ilmestyi Der Spiegel loistavalla etusivuotsikolla: Er ist das Volk eli ’Hän on kansa’. Jopa ilmeisesti ystävällisimmin venäläisiin suhtautuvan kansan, saksalaisten, keskuudessa aletaan ymmärtää, ettei Putin ole Venäjän ahdingon aiheuttaja, vaan seuraus! Venäläiset ovat aina olleet imperiumimielisiä. Aivan sama kuka maata on johtanut: Pietari I, Nikolai II, Josif Stalin, Boris Jeltsin, Putin. Niin kauan kuin Venäjä pysyy nykyisissä rajoissaan, jää se aina imperiumiksi.

– Bolševikit tekivät poikkeuksellisen kokeilun: kun yhtäjaksoisesti 70 vuoden aikana tappaa kaikkia ajattelukykyisiä ihmisiä, tuloksena onkin tällainen biomassa, joka tekee tarpeensa pihalle, kuolee 40-vuotiaana alkoholismiin, mutta jolle velitšije [suuruuden kunnia] ja valtakunnan suuruus ovat tärkeitä.

Babtšenko pitääkin suurimpana ongelmana, että ”Venäjä menettää tässä sodassa tällaista biomassaa, vähiten arvokasta osaa väestöstään, mutta Ukraina menettää parhaita ihmisiään”.

Sodan alussa olleita puheita Putinin syrjäyttämisestä Babtšenko pitää ”roskana”.

– Palatsivallankaappausta tai vallankumousta ei ole Venäjällä odotettavissa. Jos Venäjän talous vajoaa vuoden 1989 tasolle, niin sitten ihmiset voivat tulla kadulle, mutta eivät vapauden vaan makkaran perässä. Ja voi olla, ettei tule sittenkään – Pohjois-Koreassa ovat nauttineet jo samaa lääkettä 70 vuoden ajan, mutta silti hallinto pysyy.

Sota ei myöskään kosketa tavallisia venäläisiä. Venäläiset babuškat ovat aina toistaneet, että ”tulkoon mitä tulee, mutta kunhan sotaa ei tulisi”.

– Mutta mitä he sotana pitävät? Moskovan pommittamista ydinaseella. Sellaista sotaa vastaan he olisivat tietenkin! Mutta jos pommitetaan Tallinnaa, Kiovaa tai Mariupolia, ei se heidän käsityksensä mukaan ole sotaa. Sitä he kannattavat.

Babtšenko pitää Venäjän nykyisiä rajoja ongelmana sen mentaliteetille, jonka pohjalla on ajatus imperiumista.

– Niin kauan kuin Venäjällä on nykyiset rajansa, ei muutu mikään. Venäjän liberaalien juttu demokraattisesta Venäjästä on turhanpäiväistä. Sama kuin joku olisi vuoden 1943 Saksassa puhunut demokraattisesta kolmannesta valtakunnasta. Vaihtoehdot ovat joko Reich [valtakunta] tai demokraattinen Saksa.

Babtšenkon mukaan Venäjä voi olla demokratia ainoastaan, kun on kehittynyt ”pikkuvaltio Moskova, demokraattinen Burjatia, demokraattinen Tšetšenia”.

Hänen mielestään ainakaan Venäjän naapurimaiden ei kannattaisi olla tällä hetkellä missään tekemisissä nyky-Venäjän kanssa. Virolaisiakin hän suosittelee ”räjäyttämään Narvan sillan ja olemaan päästämättä ketään Viroon”.

Babtšenko arvelee Venäjän historian perusteella pahimman vaiheen olevan vasta edessä.

– Teidän rajanaapurinanne on fasistinen valtio, jonka talous on vielä enemmän tai vähemmän vakaa. Sen kansa tukee täysin omaa johtajaansa ja televisio on johtanut kansan hulluuteen. Ja tämä maa pysyy vielä pitkän aikaa.

Hänen mielestään nykyistä Venäjää ei voi verrata vuoden 1937 Stalinin suuren terrorin aikaan. Hänen mukaansa tilanne vastaa nyt vuotta 1933 tai 1935, jolloin ”ammuttiin ainoastaan esperanton kielen opiskelijat ja nep-miehet [pienkauppiaat].

– Vuotta 1937 muistuttava aika on vasta edessä. Historia on päätynyt samaan vaiheeseen takaisin. Jos haluatte tietää, mitä Venäjällä alkaa tapahtua, perehtykää Stalinin aikaan.