Vladimir Putin ei luota enää kehenkään, jopa turvallisuuseliitti huolii asemistaan

Useimmat Venäjän talouden, hallinnon ja turvallisuuskoneiston avainhenkilöistä ovat tutkija Ivan Fominin mukaan menettäneet suuren osan vallastaan Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan seurauksena, mutta pysyneet silti uskollisina Vladimir Putinille.

– Venäjällä ei tarkkaan ottaen enää ole ”oligarkkeja” siitä sota on pitänyt huolen. Kremlin kanssa edelleen yhteistyötä tekevillä suurliikemiehillä on parhaimmillaankin vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tärkeisiin poliittisiin päätöksiin, Fomin toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Jotkut yrittävät ottaa etäisyyttä yhä toksisemmaksi käyvään johtajaan etenkin Kansainvälisen rikostuomioistuimen nostettua syytteen häntä vastaan. Hyvin harva uskaltaa kuitenkaan osoittaa avointa erimielisyyttä, hän sanoo.

Suurliikemiesten asema johtamissaan yrityksissä edellyttää hänen mukaansa lojaalisuutta Putinille ja ”sotilaallisen erikoisoperaation” tukemista. Yritysjohtajien lukuisat hämäräperäiset kuolemantapaukset, joita on ironisesti kutsuttu venäläisen äkkikuoleman oireyhtymäksi, pidättelevät osaltaan eliitin jäseniä loikkaamasta länteen.

Tohtori Fomin on Center for European Policy Analysis -ajatushautomon tutkija ja entinen Moskovan talouskorkeakoulun apulaisprofessori.

Edes Wagner-pomolla ei mene hyvin

Vaikka sota on heikentänyt suurliikemiesten asemaa, voisi hyvin kuvitella, että Venäjän turvallisuuseliitin jäsenet – niin sanotut silovikit – olisivat pitäneet pintansa paremmin.

– Niin erikoista kuin se onkin, näin ei ole käynyt. Venäjän voimamiehet joutuivat ensimmäisinä kohtaamaan Putinin vihan, kun hänen ”sotilaallinen erikoisoperaationsa” ei sujunutkaan suunnitelmien mukaan, Fomin sanoo.

Edes Wagner-sotilasyhtiötä johtavalla Jevgeni Prigožinilla ei hänen mukaansa mene kovin hyvin.

– Hän ei saa enää vierailla vankiloissa värväämässä uusia sotilaita, ja hän valittaa, että häneltä on estetty pääsy valtion virastoihin. Wagner-pomo, joka aloitti uransa neuvostoajan pikkurikollisena, myönsi 29. maaliskuuta, että hänen joukkonsa ovat ”vahingoittuneet pahasti” taistelussa Bahmutista, jota Wagner ei ole onnistunut kahdeksan kuukauden kuluessa valloittamaan, Fomin toteaa.

Eliitin jäseniä tarkoin valvovan turvallisuuspalvelu FSB:n Putin tuntee hyvin ja siihen hän Fominin mukaan myös luottaa jossain määrin edelleen.

– FSB:n yritykset lisätä vaikutusvaltaansa ovat kuitenkin ajaneet karille samalla tavalla kuin muidenkin. Putin kohdisti suuttumuksensa ensin FSB:n viidenteen osastoon, joka arvioi väärin Ukrainan poliittisen tilanteen ja uskoi Volodymyr Zelenskyin hallinnon romahtavan nopeasti. Osaston johtaja Sergei Beseda asetettiin salaisesti kotiarestiin ja passitettiin lopulta vankilaan.