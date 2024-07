Vladimir Putin asensi huvilaansa uuden ilmatorjunnan järjestelmän

Uudet satelliittikuvat näyttävät, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Valdain huvilan ilmatorjuntaa on vahvistettu.

Kuvat viestipalvelu X:ssä on jakanut Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov.

Uusi Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmä on asennettu torniin noin 3,7 kilometrin päähän Putinin hulppeasta järvenrantahuvilasta.

Alueella on ollut ainakin jo yksi Pantsir jatkuvassa taisteluvalmiudessa viime vuodesta alkaen.

Vastaavia ilmatorjuntajärjestelmiä on asennettu muidenkin Putinin residenssien lähettyville.

🧵1/7 New Pantsir-S1 on a tower has been recently installed just 3.7 kilometers from Vladimir Putin's residence on Valdai Lake, according to updated Google Earth imagery dated May 6th, 2024. 57.979219, 33.302010 pic.twitter.com/RcEz4WU7Ki

— Mark Krutov (@kromark) July 15, 2024