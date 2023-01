Virosta lahjoitettiin Bahmutin rintamalle talvikenkiä

Virosta on lahjoitettu Ukrainan Bahmutin taistelukentille uusia varusteita. Joukossa on muun muassa luotisuojalevyjä, talvisaappaita ja muita talvivarusteita.

Asiasta kertoo virolaisen Ukraine Aids Operation-projektin vetäjä Twitterissä.

Päivityksensä yhteyteen hän on jakanut kuvia lahjoituksista. Lahjoitetut tuotteet toimitettiin Ukrainan armeijan 24. prikaatille.

– 24. prikaati, jolla oli suuri osa Hersonin vapauttamisessa, puolustaa nyt Bahmutia. Prikaati tarvitsi tarvikkeita, jotka toimitimme heille, projektin vetäjä tviittaa.

24th brigade who played big part in liberating Kherson are now defending Bakhmut! The brigade needed ceramic plates, winter boots and other gear which we provided them! Some of the absolute legends those guys!

Thank you 🇵🇱 ceramic plate supplier😉#OneTeamOneFight💪 pic.twitter.com/4nCaKLSDrp

— Harri_EST🇪🇪🇺🇦 (@Harri_Est) January 3, 2023