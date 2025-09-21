Virossa vaaditaan itärajan välitöntä sulkua

Viron keskusta-oikeistolaisen Isamaa -puolueen puheenjohtaja Urmas Reinsalun mukaan Venäjän perjantaina tekemät ilmatilaloukkaukset ovat selkeä osoitus siitä, että Viron itäraja pitäisi sulkea, uutisoi ERR.

Reinsalu viittaa tapaukseen, jossa kolme Venäjän MiG-31-hävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa Vaindloon saaren lähistöllä. Hävittäjät pysyivät viron ilmatilassa lähes 12 minuutin ajan. Aikaisemmissa tapauksissa loukkaukset ovat kestäneet alle neljä minuuttia. NATO:n Italian ilmavoimien F-35-hävittäjät nousivat ilmaan ja saattoivat venäläiskoneet pois Viron ilmatilasta Kaliningradin suuntaan.

– Mielestäni on sopivaa vastata tähän Venäjän yhä provosoivampaan toimintaan sulkemalla itäraja. Turvallisuustilanne on selvästi kiristymässä, myös itärajalla, ja mielestäni tämä on sopiva vastaus Venäjän käyttäytymiseen, Reinsalu kommentoi.

Hän toteaa että Viron on tarkasteltava sitä keinovalikoimaa, joka sillä on käytössään Venäjän tämänkaltaisen toiminnan tuomitsemiseksi.

– Mielestäni tämä olisi oikeutettu seuraava askel, Reinsalu lisää.

Hän kuitenkin muistuttaa, että mahdollisesta rajan sulkemisesta pitäisi neuvotella Viron eteläpuolelle levittäytyvien valtioiden, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa.

Viron sisämisisteri Igor Taro huomauttaa, että maarajojen sulkemisesta ei tässä yhteydessä ole keskusteltu. Tätä hän selittää perjantain ilmatilaloukkauksen luonteella; kyse oli ilmateitse tehtävästä merirajojen loukkaamisesta, ei tunkeutumisesta maa-alueelle.

Taron mukaan Reinsalun kommentti on politisoitunut.

– Kaikki maarajaan liittyvä riippuu ennen kaikkea uhka-arvioon siitä, mitä maalla tapahtuu, mitä rajanylityspaikoilla tapahtuu, mitä rajallamme Peipsijärvellä tapahtuu. Tällä hetkellä siellä ei ole merkittäviä muutoksia. Mutta luonnollisesti keskustelemme ja analysoimme tilannetta. Jos tilannearvio muuttuu ja tulee tunne, että niin on tehtävä, niin sitten niin tehdään. Tällä hetkellä tällaista huolta maarajasta ei vielä ole.

Maan pääministeri Kristen Michalin vahvistaa, että keskusteluja maarajojen sulkemisesta ei ole käyty perjantain ilmatilaloukkausten jälkeen.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen yhtyy Reinsalun mielipiteeseen rajan sulkemisesta viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan kommentissa.

– Tämä olisi oikea päätös Euroopan ja EU:n turvallisuuden kannalta. Toivottavasti Viro nyt herää todellisuuteen!

