Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ruotsin ilmavoimien luovuttama kuva vänäläisestä MIG-31 hävittäjästä Itämerellä Viron ilmatilassa perjantaina 19.9.2025., AFP / LEHTIKUVA / FORSVARSMAKTEN

Virossa vaaditaan itärajan välitöntä sulkua

  • Julkaistu 21.09.2025 | 09:52
  • Päivitetty 21.09.2025 | 09:52
  • Itäraja, Viro
Maan hallituspuolueiden edustajien mukaan keskustelua itärajan sulkemisesta ei ole perjantain jälkeen käyty.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Viron keskusta-oikeistolaisen Isamaa -puolueen puheenjohtaja Urmas Reinsalun mukaan Venäjän perjantaina tekemät ilmatilaloukkaukset ovat selkeä osoitus siitä, että Viron itäraja pitäisi sulkea, uutisoi ERR.

Reinsalu viittaa tapaukseen, jossa kolme Venäjän MiG-31-hävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa Vaindloon saaren lähistöllä. Hävittäjät pysyivät viron ilmatilassa lähes 12 minuutin ajan. Aikaisemmissa tapauksissa loukkaukset ovat kestäneet alle neljä minuuttia. NATO:n Italian ilmavoimien F-35-hävittäjät nousivat ilmaan ja saattoivat venäläiskoneet pois Viron ilmatilasta Kaliningradin suuntaan.

– Mielestäni on sopivaa vastata tähän Venäjän yhä provosoivampaan toimintaan sulkemalla itäraja. Turvallisuustilanne on selvästi kiristymässä, myös itärajalla, ja mielestäni tämä on sopiva vastaus Venäjän käyttäytymiseen, Reinsalu kommentoi.

Hän toteaa että Viron on tarkasteltava sitä keinovalikoimaa, joka sillä on käytössään Venäjän tämänkaltaisen toiminnan tuomitsemiseksi.

– Mielestäni tämä olisi oikeutettu seuraava askel, Reinsalu lisää.

Hän kuitenkin muistuttaa, että mahdollisesta rajan sulkemisesta pitäisi neuvotella Viron eteläpuolelle levittäytyvien valtioiden, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa.

Viron sisämisisteri Igor Taro huomauttaa, että maarajojen sulkemisesta ei tässä yhteydessä ole keskusteltu. Tätä hän selittää perjantain ilmatilaloukkauksen luonteella; kyse oli ilmateitse tehtävästä merirajojen loukkaamisesta, ei tunkeutumisesta maa-alueelle.

Taron mukaan Reinsalun kommentti on politisoitunut.

– Kaikki maarajaan liittyvä riippuu ennen kaikkea uhka-arvioon siitä, mitä maalla tapahtuu, mitä rajanylityspaikoilla tapahtuu, mitä rajallamme Peipsijärvellä tapahtuu. Tällä hetkellä siellä ei ole merkittäviä muutoksia. Mutta luonnollisesti keskustelemme ja analysoimme tilannetta. Jos tilannearvio muuttuu ja tulee tunne, että niin on tehtävä, niin sitten niin tehdään. Tällä hetkellä tällaista huolta maarajasta ei vielä ole.

Maan pääministeri Kristen Michalin vahvistaa, että keskusteluja maarajojen sulkemisesta ei ole käyty perjantain ilmatilaloukkausten jälkeen.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen yhtyy Reinsalun mielipiteeseen rajan sulkemisesta viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan kommentissa.

– Tämä olisi oikea päätös Euroopan ja EU:n turvallisuuden kannalta. Toivottavasti Viro nyt herää todellisuuteen!

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
Näkökulma

Kaikki puolueet pelkäävät keskiluokkaa

Annika Saarikko ei liene ainoa, joka äänestäjien pelossa jätti tekemättä sen, mitä olisi pitänyt tehdä, Heikki Vento sanoo näkökulmassaan.

20.09.2025 | 16:17
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)