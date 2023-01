Virossa poistetaan neuvostomonumentteja – hautakivetkin vaihdetaan

Viro aikoo siivota neuvostomonumentteja pois julkisilta paikoilta, kertoo maan yleisradioyhtiö ERR.

Hallituksen tiedottajan Jevgenia Värän mukaan kuluvan vuoden budjetista on varattu 916 405 euroa turvallisuutta vaarantavien monumenttien poistolle. Poistolistalle joutuvat muun muassa patsaat, muistomerkit ja laatat, jotka on pystytetty Viron neuvostomiehityksen aikana.

Lisäksi vaihtoon joutuvat myös neuvostosymboleita sisältävät hautakivet. Virossa on edelleen lukuisia hautausmaita, jonne on haudattu neuvostoarmeijan sotilaita.

– Budjetista on varattu 60 000 euroa työryhmälle, jonka tehtävänä on valmistella vanhojen hautakivien poisto sekä suunnitella uudet hautakivet neuvostohautakivien tilille, Värä kertoo.

Työryhmä sai jo marraskuussa valmiiksi selvityksen, jonka mukaan maassa on yhteensä 244 monumenttia, jotka on poistettava. Näistä 56 on selvityksen julkaisemisen jälkeen ehditty jo poistaa. Lisäksi 830 ihmisen jäännökset on siirretty muualle.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on antanut Virossa ja muissa Baltian maissa uuden sysäyksen poistaa neuvostomiehityksen aikaisia monumentteja. Elokuussa Viron itärajalla Narvassa sijainnut neuvostopanssarivaunu poistettiin valtion määräyksellä sen jälkeen, kun kaupungin kunnanhallitus ei päässyt poistosta yhteisymmärrykseen. Reilua viikkoa myöhemmin Latvian pääkaupunki Riikassa kaadettiin 80-metrinen obeliski, jonka Neuvostoliitto oli pystyttänyt 1980-luvulla.