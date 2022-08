Puna-armeijan muistomerkki tuhottiin Latviassa, 80-metrinen obeliski romahtaa videolla

Latvian pääkaupunki Riiassa sijaitsevan puna-armeijan valtavavan muistomerkin purkutyöt ovat loppusuoralla, kertoo uutissivusto Delfi.

Latviaa miehittäneen Neuvostoliiton pystyttämän monumentin purkaminen aloitettiin muutama päivä sitten. Ensin alueelta purettiin pois neuvostosotilaita esittäneet patsaat.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka muistomerkin lähes 80-metrinen obeliski kaatuu ja tuhoutuu vieressä olevaan vesialtaaseen.

Muistomerkin purkaminen on ollut seurattu mediatapahtuma Latviassa, jossa rakennelma on herättänyt kipeitä muistoja neuvostomiehityksen ajoilta. Toisaalta monet latvianvenäläiset ovat vastustaneet muistomerkin purkamista.

Delfin mukaan paikalla olleet ihmiset hurrasivat ja taputtivat obeliskin romahtamisen hetkellä.

Latvian presidentti Egils Levitsin mukaan neuvostomuistomerkin purkamisen päivä on Latvialle tärkeä, koska nyt hänen mukaansa miehitysvallan symboli on vihdoin poistettu maan pääkaupungista.

Latvia said goodbye to the Soviet Union today.

The time for full decommunization across Central Eastern Europe has finally come. pic.twitter.com/l1UHowRRlP

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2022